Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở Như Thanh

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh là những “quả ngọt” từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Như Thanh.

Giải bóng chuyền ở xã Như Thanh thu hút đông đảo các vận động viên tham gia.

Về thôn Phượng Xuân - nơi có 70% đồng bào dân tộc Mường sinh sống, ấn tượng đầu tiên là không gian yên bình, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Ông Nguyễn Hữu Chức, trưởng thôn cho biết: Thời gian qua, người dân trong thôn luôn gìn giữ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Mường. Trong đó, phải kể đến việc phối hợp với các đơn vị mở các lớp truyền dạy, biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống, nghề dệt thổ cẩm cho người dân. Ngoài ra còn khuyến khích người dân thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng, nhảy sạp, qua đó thu hút được khá đông thành viên ở các lứa tuổi tham gia sinh hoạt. Nhiều năm qua, câu lạc bộ luôn là “nòng cốt” trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Mường.

Tham gia câu lạc bộ cồng chiêng, nhảy sạp, ông Lộ Văn Thế cùng các thành viên luôn tích cực bảo tồn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc, trò chơi dân gian của người Mường như: đánh cồng chiêng, nhảy sạp để biểu diễn phục vụ Nhân dân và các sự kiện chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên cũng thường xuyên truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ những giá trị văn hóa của dân tộc mình, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Ở thôn Xuân Yên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã, đang từng bước đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và văn hóa. Điểm nổi bật là phong trào không còn mang tính vận động đơn thuần mà đã gắn với đời sống thường ngày của người dân. Ông Tạ Văn Hoạt, trưởng thôn Xuân Yên, cho biết: Để người dân có nơi vui chơi, tập luyện văn nghệ, thể thao, thôn đã huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, sân chơi, bãi tập, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn. Nhờ đó, các đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao hoạt động sôi nổi, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường ở thôn được duy trì thường xuyên, 100% hộ dân có thùng rác, hàng tuần phát động tổng dọn vệ sinh, giữ gìn đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, các mô hình tự quản về môi trường đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong việc giữ gìn không gian sống sáng- xanh - sạch - đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới theo hướng văn minh, hiện đại đang ngày càng lan tỏa trên khắp các thôn ở xã Như Thanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Theo ông Đinh Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh, các hoạt động tuyên truyền, vận động gắn liền với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh thông qua nhiều cách làm sáng tạo như trong các cuộc họp thôn, trên hệ thống loa truyền thanh... Nhờ đó, nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống cũng như trách nhiệm phát triển văn hóa được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn xã có 43 câu lạc bộ, đội văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ - thể thao hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, xã cũng phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các đám cưới cơ bản được tổ chức theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, giảm bớt các hủ tục rườm rà, tốn kém. Việc tổ chức đám tang cũng đảm bảo tính trang nghiêm, tiết kiệm, không kéo dài ngày... Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Như Thanh đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt