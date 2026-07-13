Thắng Lợi - điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại xã Thắng Lợi đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ của chi hội CCB thôn Yên Thượng, xã Thắng Lợi tại liên hoan văn nghệ quần chúng.

Về thôn Trung Thành hôm nay, điều dễ nhận thấy là không gian làng quê sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, không chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của người dân. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để mọi người đến giao lưu, trò chuyện, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Ông Đỗ Quang Trung, bí thư chi bộ thôn Trung Thành, cho biết: Thôn Trung Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các thôn: Côn Sơn, Yên Quả 1 và Yên Quả 2. Hiện nay, thôn có 748 hộ với trên 3.300 nhân khẩu và 3 nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Theo thống kê từ các thôn trước khi sáp nhập, nhiều năm liền tỷ lệ gia đình văn hóa luôn duy trì trên 93%. Kết quả đó phản ánh sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng như cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của phong trào TDĐKXDĐSVH.

Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư; phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó tạo sự đồng thuận và huy động sức dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ông Lê Đức Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thắng Lợi cho biết: “Việc thực hiện hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo nên những chuyển biến tích cực trong xây dựng quê hương. Đến nay, 100% các thôn có nhà văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,3%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 40%, tỷ lệ người tham gia thể dục -thể thao thường xuyên đạt 40%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được người dân thực hiện nghiêm túc”.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng lan tỏa, xã Thắng Lợi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như qua hệ thống truyền thanh, pa-nô, khẩu hiệu, các hội nghị và lồng ghép trong các tiết mục giao lưu văn hóa - văn nghệ. Cùng với đó, Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã thường xuyên tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phổ biến pháp luật; duy trì các chuyên mục "Xây dựng đời sống văn hóa”, “Pháp luật và đời sống”, phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận, bình đẳng và có ý thức trong việc xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong thực hiện phong trào tại xã Thắng Lợi là sự quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Hiện nay, trên 90% nhà văn hóa trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các thiết chế này đã phát huy hiệu quả, trở thành nơi tổ chức hội họp, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Qua đó, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí sôi nổi trong khu dân cư. Bên cạnh đó, việc giữ gìn an ninh trật tự luôn được xã quan tâm triển khai; các tổ hòa giải cơ sở đã giải quyết thành công nhiều vụ mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự ở các khu dân cư.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày, phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã Thắng Lợi đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm đang góp phần vun đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp để mỗi gia đình cho đến các khu dân cư trở thành nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Trung Hiếu