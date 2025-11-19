Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Trong phiên xét xử buổi sáng, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đã thẳng thắn thừa nhận các hành vi sai phạm liên quan đến vụ kẹo Kera.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên toà sáng 19/11.

Sáng 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, cùng các đồng phạm khác với cáo buộc lừa dối khách hàng.

Hằng Du Mục: "Đây là bài học sâu sắc"

Tại phần thủ tục, phổ biến trước phiên toà, bộ 3 KOL Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) giữ giọng điệu bình tĩnh, chấp hành nghiêm túc và sẵn sàng tham gia xét xử.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) tại TAND TP Hồ Chí Minh.

Khi cáo trạng được công bố, trong số 3 KOL, bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) được HĐXX thấm vấn đầu tiên. Theo đó, bị cáo Hằng đã thừa nhận “các kịch bản quảng cáo liên quan đến viên kẹo Kera đã được ekip chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Bà Hằng cũng cho biết thêm, công ty Asia Life là đơn vị cung cấp toàn bộ thông tin dùng để quảng bá sản phẩm. Nhóm của Hằng Du Mục chỉ thực hiện việc livestream, quay video và chuẩn bị đạo cụ để thu hút người xem.

Bên cạnh đó, Hằng Du Mục khai đã nhận khoảng 178 triệu đồng hoa hồng từ việc hưởng lợi trực tiếp từ hình thức tiếp thị liên kết. Bị cáo cho biết số tiền đó được chia cho Quang Linh và Thuỳ Tiên, cụ thể số tiền không nhớ.

"Nếu như bị cáo thì chắc chắn sẽ không làm bởi vì bị cáo và các KOLs khác đã mất rất nhiều năm để xây dựng uy tín nhất định. Bị cáo sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đối. Đây là bài học sâu sắc cho bị báo", bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng trình bày.

Khi được hỏi về trách nhiệm của mình, bị cáo Hằng thừa nhận mình có sai phạm, tắc trách, thiếu trách nhiệm, phó mặc trách nhiệm cho người khác, đơn vị có liên quan. Quá trình điều tra, bị cáo nộp lại 2,7 tỷ đồng. Khi được hỏi lý do nộp vượt số thu lợi, bị cáo Hằng cho biết mong muốn hỗ trợ các thành viên khác trong hội đồng quản trị nếu họ gặp khó khăn trong việc khắc phục.

Hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ với kết quả điều tra

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên có phần run khi trả lời trước phần thẩm vấn của HĐXX. Bị cáo Tiên cho biết hoàn toàn bất ngờ trước kết luận điều tra về thành phần của viên kẹo Kera và khẳng định bản thân cũng từng sử dụng sản phẩm.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên toà sáng 19/11. (Ảnh: Long Hiếu)

"Cả bị cáo và ba cũng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Đây là bài học rất lớn cho cuộc đời bị cáo và bị cáo mong muốn đây là bài học cho tất cả mọi người", bị cáo Thùy Tiên trình bày tại tòa.

Ngoài ra, vai trò của bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên ban đầu chỉ là người đại diện, tham gia quảng bá viên kẹo Kera. Sau một thời gian hợp tác, bị cáo Tiên cảm thấy đây là một sản phẩm có tiềm năng phát triển nên đã chủ động đề nghị tham gia điều hành. Bị cáo cho biết thêm không bàn về góp vốn mà chỉ bàn chia lợi nhuận 25%, sau đó tăng lên 30%.

Điểm đáng chú ý trong phần thẩm vấn của bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là vai trò của công ty Sen Vàng. Theo đó, bị cáo Tiên cho biết mọi hợp đồng ký kết với các đối tác đều phải thông qua công ty Sen Vàng. Theo hợp đồng giữa bị cáo Tiên với Sen Vàng, trong năm 2025, công ty này hưởng 30% giá trị các hợp đồng ký kết.

Khi được HĐXX hỏi về người trực tiếp theo dõi các hợp tác với các nhãn hàng, bị cáo Tiên đã khai “quản lý cũ của bị cáo và các anh chị giám đốc trong công ty”.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thừa nhận phát ngôn và quảng bá sản phẩm không đúng sự thật.

Cũng tại tòa, bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thừa nhận phát ngôn và quảng bá sản phẩm không đúng sự thật. Bị cáo khai không hiểu rõ về chất xơ và chỉ nghe lại thông tin do các cổ đông cung cấp.

Quang Linh cho biết đã mời trợ lý và chị gái góp vốn, nhưng hai người này không tham gia bàn bạc hay điều hành. Bị cáo đã nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bộ 3 KOL bị đề nghị mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên mức 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Đây là nhóm bị cáo được xác định đã thừa nhận hành vi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo VKS, cả 3 bị cáo đều khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt, chủ động khắc phục hậu quả và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Đây là những yếu tố được cơ quan công tố đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cáo buộc của VKS cho rằng nhóm bị cáo có đầy đủ nhận thức về trách nhiệm, biết rõ một số thành phần trong kẹo Kera có chống chỉ định nhưng vẫn thực hiện quảng cáo sai lệch để thu lợi. Kết quả giám định cho thấy thành phần trong kẹo không đúng như nội dung quảng cáo.

Trong đó, Lê Tuấn Linh là người ký hợp đồng gia công, chịu trách nhiệm chính về bao bì, chất lượng, giấy tờ sản phẩm. Lê Thành Công giữ vai trò đồng mức, tham gia xây dựng kịch bản quảng cáo và cung cấp thông tin gian dối nhằm thúc đẩy bán hàng. Cả 2 bị cáo bị đề nghị mức án 3-4 năm tù

Ba bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Phạm Quang Linh được xác định giữ vai trò chủ yếu tham gia quảng bá và bán sản phẩm.

Theo VTV