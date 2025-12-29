Thiên Phủ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, bằng các hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thiên Phủ đã tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến từng thôn, bản, người dân.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo, trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Thiên Phủ.

Bí thư chi bộ bản Sắng Vi Văn Hải chia sẻ: "Bản hiện có 121 hộ dân, với hơn 350 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Bản luôn phát huy hiệu quả của tổ tuyên truyền viên pháp luật. Thông qua tuyên truyền, người dân trong bản hiểu được các chủ trương, nâng cao hiểu biết, đồng thuận cao, thực hiện tốt các quy định pháp luật ở khu dân cư".

Nói về việc tuyên truyền PBGDPL, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Phan Văn Đại, cho biết: "Xã vừa linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền, vừa lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu của người dân. Năm 2025 xã tập trung tuyên truyền, PBGDPL về Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các thôn bản làm tốt việc vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới".

Điểm nhấn trong công tác PBGDPL năm 2025 của xã Thiên Phủ là kịp thời tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước gắn với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xã đã tập trung phổ biến sâu rộng các nghị quyết, luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua, nhất là các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), cùng các nghị quyết liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính. Qua tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục tiêu của việc sáp nhập, tổ chức lại bộ máy chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân khi mô hình bộ máy mới đi vào hoạt động.

Cùng với đó, xã triển khai hiệu quả các đề án về PBGDPL như: tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027; tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn; nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030... Cùng việc lồng ghép PBGDPL với các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng thôn văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, đã giúp pháp luật đi vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn xã Thiên Phủ đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau sáp nhập.

Bài và ảnh: Tiến Đạt