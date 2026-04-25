Hòa giải mâu thuẫn từ gốc

Trong đời sống thường nhật, những mâu thuẫn nhỏ như tranh chấp đất đai, lối đi hay va chạm sinh hoạt nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến hệ lụy phức tạp, thậm chí vi phạm pháp luật. Thực tế tại Thanh Hóa cho thấy, lực lượng công an cơ sở đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở ngay từ gốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, thắt chặt tình đoàn kết trong mỗi cộng đồng dân cư.

Đại úy Nguyễn Sỹ Nguyên, Công an xã Cẩm Thạch cùng thành viên tổ hòa giải gặp gỡ gia đình bà Phạm Thị Hoạt và gia đình ông Phạm Quốc Toản, thôn Vàn Thung, xã Cẩm Thạch.

Trước đây, gia đình bà Phạm Thị Hoạt và gia đình ông Phạm Quốc Toản ở thôn Vàn Thung, xã Cẩm Thạch từng xảy ra mâu thuẫn kéo dài do tranh chấp liên quan đến ranh giới đất đai. Thậm chí mâu thuẫn có lúc trở nên căng thẳng khi việc xây dựng lấn chiếm đất xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi nắm bắt tình hình, Đại úy Nguyễn Sỹ Nguyên, cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Công an xã Cẩm Thạch đã phối hợp cùng với các thành viên trong tổ hòa giải cơ sở trực tiếp xuống từng hộ dân phân tích thấu tình, đạt lý, giúp các bên hiểu rõ đúng sai và tự nguyện hòa giải. Sau khi được hòa giải, hai gia đình không còn xảy ra xích mích, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

Theo Đại úy Nguyễn Sỹ Nguyên, để giải quyết tốt các mâu thuẫn ở cơ sở, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật để am hiểu sâu sắc các vấn đề có thể phát sinh tại cơ sở, từ đó thực hiện việc hòa giải chính xác, “thấu tình, đạt lý” các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trên địa bàn.

Còn nhiều vụ việc tương tự tại xã Cẩm Thạch cũng được giải quyết kịp thời nhờ sự vào cuộc của lực lượng công an và tổ hòa giải cơ sở. Điển hình như tranh chấp ranh giới đất giữa gia đình ông Bùi Văn Giáp và gia đình chị Nguyễn Thị Thủy tại thôn Chiềng Chanh. Từ những lời qua tiếng lại, nguy cơ xung đột đã bị thổi bùng, và rồi được ngăn chặn khi các lực lượng chức năng kịp thời can thiệp, giúp hai bên hòa thuận, đoàn kết.

Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng Công an xã Cẩm Thạch, cho biết: "Với phương châm “lấy phòng ngừa làm trọng tâm”, Công an xã đã phân công cảnh sát khu vực thường xuyên xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn tiềm ẩn. Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng công an giúp người dân nhận thức rõ hậu quả của hành vi bộc phát, từ đó nâng cao ý thức tự kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn đúng pháp luật. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và những người có uy tín trong cộng đồng cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tạo thành mạng lưới phát hiện và xử lý mâu thuẫn hiệu quả ngay từ cơ sở".

Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã đã phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết ổn định tình hình 8 mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xã giảm 12,5%, trong đó số vụ cố ý gây thương tích giảm 60% so với năm 2024.

Tại xã miền núi Văn Nho, công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cũng được chú trọng thực hiện. Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình ANTT, đặc biệt là trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp được triển khai nhằm giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh phức tạp, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Theo đó, định kỳ hàng tuần, hàng tháng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các mâu thuẫn hiện có trên địa bàn và các mâu thuẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh để kịp thời đề ra biện pháp xử lý phù hợp. Công an xã cũng tăng cường phối hợp, hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nắm tình hình địa bàn; cử cán bộ xuống thôn, bản, phối hợp với tổ hòa giải gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thông qua công tác thăm hỏi, tiếp xúc với Nhân dân, nhiều mâu thuẫn đã được phát hiện sớm, hòa giải kịp thời, không để phát sinh vấn đề phức tạp, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, công an các xã, phường trong tỉnh đã khẳng định hiệu quả của việc giải quyết mâu thuẫn từ gốc. Khi những khúc mắc được tháo gỡ kịp thời, tình làng, nghĩa xóm được củng cố, đó cũng chính là “lá chắn” vững chắc để phòng ngừa tội phạm.

Bài và ảnh: Hoàng Mai