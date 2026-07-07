Hồ Vương đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Hồ Vương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số (CĐS), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC), phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ Trung tâm PVHCC xã Hồ Vương hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Ngay khi đi vào vận hành bộ máy, UBND xã Hồ Vương đã kiện toàn Ban chỉ đạo CĐS, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Trên cơ sở các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, xã đã ban hành kế hoạch CĐS, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng chính quyền số.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều hành, xã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua các hội nghị quán triệt, lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức về CĐS, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các nền tảng số trong thực thi công vụ. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả trong giải quyết công việc.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, trường học và hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC). Nhờ vậy, nhận thức của người dân về CĐS, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Trong CCHC, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, xử lý văn bản trên môi trường mạng; 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) được ký số; tỷ lệ xử lý văn bản điện tử đạt 96%. Các phần mềm chuyên ngành được khai thác hiệu quả, đồng thời UBND xã và Công an xã duy trì các kênh zalo, facebook để tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh của người dân.

Các nền tảng số, phần mềm chuyên ngành như: Quản lý cán bộ, công chức, quản lý nhiệm vụ, tư pháp - hộ tịch, kế toán, đất đai, an sinh xã hội... được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước. Đồng thời, UBND xã và Công an xã đã xây dựng các kênh tương tác trên zalo, facebook để kịp thời tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.

Trung tâm PVHCC xã được quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại hóa, cập nhật đầy đủ quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã. Cán bộ tại trung tâm thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường số. Đến nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%, giúp rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí đi lại cho người dân. Sau gần 1 năm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025 đến ngày 1/6/2026), Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 5.084 hồ sơ, trong đó có 4.855 hồ sơ trực tuyến và 229 hồ sơ trực tiếp; đã giải quyết 4.738 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,62%, tỷ lệ quá hạn chỉ 0,3%.

Năm 2025, xã Hồ Vương đạt 94,8 điểm trong đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, xếp thứ 29/166 xã, phường trong tỉnh; chỉ số hài lòng đạt tuyệt đối 18/18 điểm; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 93,78%.

Không chỉ tạo chuyển biến trong CCHC, CĐS còn từng bước lan tỏa đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xã hỗ trợ HTX, hộ sản xuất ứng dụng các nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản; thúc đẩy hình thành phương thức sản xuất gắn với kinh tế số. Trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND xã Hồ Vương Hỏa Ngọc Cương khẳng định: “Đối với một xã đồng bằng ven biển như Hồ Vương, CĐS vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tạo bước phát triển đột phá. Chúng tôi xác định phải bắt đầu từ nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó lan tỏa đến người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh CCHC, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của CĐS”.

Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, xã Hồ Vương đang từng bước khẳng định hiệu quả của CĐS, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hoài Linh