Hỗ trợ sửa chữa nhà cho con của người tham gia cách mạng, nhiễm chất độc hóa học

Sáng 28/5, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công trình xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Màng, có chồng tham gia cách mạng và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học.

Các lực lượng tham gia lao động, sửa chữa lại ngôi nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Màng, thôn Cẩm Vinh, xã Hoằng Lộc.

Gia đình bà Nguyễn Thị Màng, thôn Cẩm Vinh, xã Hoằng Lộc, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua phải sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Trước hoàn cảnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ kinh phí với số tiền 40 triệu đồng, đồng thời cán bộ, chiến sĩ, dân quân địa phương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền giúp đỡ ngày công lao động sửa chữa lại ngôi nhà để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công trình xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Màng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã động viên gia đình khắc phục khó khăn, đồng thời yêu cầu Ban CHQS xã Hoằng Lộc phối hợp chặt chẽ với địa phương, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Ngọc Lê - Tuấn Anh (CTV)