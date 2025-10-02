Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 10

Chiều 2/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá tổ chức trao quà hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 10.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động bị ảnh hưởng do bão số 10 tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 40 đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam và Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

Chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh hỏi thăm sức khoẻ, động viên NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn; đồng thời đề nghị công đoàn cơ sở doanh nghiệp tiếp tục quan tâm để công nhân lao động sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn trao quà cho người lao động bị ảnh hưởng do bão số 10 tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam.

Được biết trong dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do bão số 10 tổng số tiền 200 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục trao số quà còn lại cho các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.

Thanh Huê