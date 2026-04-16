Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhanh chóng bắt nhịp kê khai thuế

Thời điểm này, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang bước vào kỳ kê khai thuế đầu tiên sau khi chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế. Đây không chỉ là bước đi quan trọng trong cải cách chính sách thuế, mà còn là cơ hội để hộ, cá nhân kinh doanh thay đổi phương thức quản lý theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và chủ động hơn.

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế hiệu quả, thời gian qua, lực lượng cán bộ, công chức thuế Thanh Hóa đã được huy động tối đa, trực tiếp đến cơ sở kinh doanh và tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại với tinh thần “cầm tay chỉ việc – hỗ trợ tận nơi – đồng hành cùng người nộp thuế”, bảo đảm mỗi hộ, cá nhân kinh doanh đều được tiếp cận thông tin, hướng dẫn đầy đủ và kịp thời “hiểu đúng chính sách – an tâm thực hiện – kê khai đúng quy định”. Công việc cụ thể: hướng dẫn từ việc cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử, hướng dẫn chính sách thuế mới, đến cách ghi chép sổ sách kế toán hằng ngày. Đồng thời, các bản tin phát thanh được triển khai phát đi rộng rãi, tạo dòng thông tin liên tục, giúp hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận chính sách một cách dễ hiểu, thuận tiện.

Điểm thay đổi rõ nét nhất là sau đợt 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế là người nộp thuế đã có sự thay đổi rõ nét trong nhận thức và hành động. Nếu như trước đây, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chỉ quen với hình thức nộp thuế khoán, thì nay đã chủ động tìm hiểu quy định, mở tài khoản ngân hàng, tự thực hiện ghi chép doanh thu và thao tác kê khai trên ứng dụng. Điều này cho thấy, khi chính sách được truyền đạt minh bạch, dễ hiểu, người kinh doanh đã nhận thức rõ hơn về lợi ích của việc quản lý doanh thu một cách bài bản và xem việc kê khai thuế là một phần tất yếu trong hoạt động kinh doanh.

Điển hình như hộ chị Trần Thị Đào, phường Quang Trung. Gia đình chị nhiều năm kinh doanh các mặt hàng dành cho mẹ và bé, trước đây thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán; việc ghi chép thu - chi còn thủ công, đơn giản, khó kiểm soát chính xác doanh thu. Từ cuối năm 2025, sau khi được cơ quan thuế hỗ trợ, hướng dẫn, gia đình chị đã chuyển sang kê khai thuế và áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nhờ đó, việc kê khai và nộp thuế trong quý 1/2026 trở nên thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Chị Trần Thị Đào chia sẻ: “Với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, gia đình thuộc diện phải kê khai, nộp thuế từ quý 1/2026. Trong thời gian qua, cán bộ thuế đã trực tiếp hướng dẫn chính sách thuế mới, hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile, phần mềm kế toán và hướng dẫn cách ghi chép sổ sách kế toán, cách kê khai. Đến nay tôi đã thực hiện thành thạo, thấy không khó như suy nghĩ trước đó. Điều khiến tôi yên tâm nhất là cán bộ thuế hướng dẫn khai thuế theo mức doanh thu thực tế và giải thích rất rõ, giúp tôi yên tâm, chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm soát tốt tình hình tài chính của cửa hàng và theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ”.

Không riêng hộ chị Đào, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống, cửa hàng dịch vụ và kinh doanh trực tuyến trên địa bàn tỉnh cũng đã thay đổi cách nhìn nhận. Từ tâm lý lo lắng ban đầu, các hộ đã nhận thấy việc kê khai thuế giúp hoạt động kinh doanh minh bạch hơn, hạn chế rủi ro và tạo sự công bằng giữa các hộ, cá nhân kinh doanh. Những phản hồi này cho thấy công tác tuyên truyền hướng dẫn đã đi đúng trọng tâm, thiết thực với nhu cầu, tạo nền tảng để người nộp thuế tự tin bước vào kỳ kê khai, nộp thuế đầu tiên theo phương thức mới trong những ngày tới.

Theo quy định, trong tháng 4, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống gửi Thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử thời hạn chậm nhất là ngày 20/4/2026; đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng gửi Thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử và gửi hồ sơ khai thuế của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2026 chậm nhất là ngày 20/4/2026; đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng gửi Thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử và gửi hồ sơ khai thuế quý 1/2026 chậm nhất là ngày 30/4/2026.

Tuy nhiên, do trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4/2026 và 01/5/2026, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 04/5/2026. Đây là mốc thời gian quan trọng, đặc biệt đối với các hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu chuyển sang kê khai thuế, có thể phát sinh vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ và làm quen với quy trình mới. Trước tình hình đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ như tăng cường hướng dẫn trực tiếp, trực tuyến; xây dựng tài liệu hướng dẫn đơn giản ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc thù của hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tập trung tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại trực tiếp, giải đáp vướng mắc; hỗ trợ từng hộ trong quá trình lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế trên ứng dụng điện tử. Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, chưa bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, việc kê khai tương đối đơn giản. Hộ, cá nhân kinh doanh có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile – nền tảng miễn phí do cơ quan thuế cung cấp – để thực hiện toàn bộ giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chiến dịch 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh kê khai thuế đã góp phần thay đổi tư duy của hộ, cá nhân kinh doanh và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng công bằng, minh bạch. Trong thời gian qua Thuế cơ sở 8 đã tổ chức nhiều hội nghị truyền đạt thông điệp mới cho hộ, cá nhân kinh doanh, mời các hộ, cá nhân kinh doanh lên hội trường cơ quan thuế, hội trường thôn để hướng dẫn trực tiếp “cầm tay chỉ việc”. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ đồng hành trực tiếp đối với băn khoăn, vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh”.

Các ngân hàng cũng hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản, minh bạch doanh thu.

Theo rà soát của cơ quan thuế, hiện toàn tỉnh có trên 96.000 hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó có nhiều hộ có quy mô lớn, đủ điều kiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc thay đổi phương thức quản lý lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế gắn với hóa đơn, chứng từ là bước đi cần thiết nhằm minh bạch và hiện đại hóa hệ thống thuế, đồng thời mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình hoạt động. Đặc biệt góp phần giúp hộ, cá nhân kinh doanh nâng cao uy tín, minh bạch hoạt động, qua đó tạo nền tảng để từng bước phát triển, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định quản lý phải đi đôi với hỗ trợ; hướng dẫn phải đi trước kiểm tra; tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, cũng khuyến nghị hộ, cá nhân kinh doanh nên tách riêng tài khoản kinh doanh và thực hiện ghi chép doanh thu hằng ngày làm căn cứ kê khai theo quy định. Về phía hộ, cá nhân kinh doanh cũng cần xác định kê khai thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là công cụ giúp hộ, cá nhân kinh doanh quản lý hiệu quả hoạt động, nắm rõ dòng tiền, chi phí và lợi nhuận, từ đó tạo nền tảng để mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Khánh Phương