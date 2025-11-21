Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế minh bạch

Thực hiện kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” (từ 1/11 đến 30/12/2025) của Thuế tỉnh Thanh Hóa, Thuế cơ sở 3 đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Cán bộ, công chức Thuế cơ sở 3 tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Với hơn 11.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 19 xã của các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa trước đây thuộc diện phải chuyển đổi, lực lượng cán bộ, công chức Thuế cơ sở 3 đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra đúng tiến độ, đúng bản chất và mang lại hiệu quả lâu dài. Đơn vị đặt ra mục tiêu 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải đăng ký và sử dụng đúng quy định; 100% hộ kinh doanh thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile; hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai trước 1/1/2026...

Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền, vận động, đến hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ kê khai và đôn đốc thực hiện. Mỗi cán bộ thuế không chỉ là người thực thi nhiệm vụ mà còn là “cầu nối” giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích dài hạn của việc chuyển đổi. Ông Lê Văn Thuân, Phó trưởng Thuế cơ sở 3, cho biết: “Chúng tôi xác định, công tác chuyển đổi mô hình không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là cơ hội giúp hộ kinh doanh thay đổi tư duy, thay vì nộp thuế bị động như trước đây sang chủ động kê khai, minh bạch, chuyên nghiệp. Với những người lớn tuổi, ít dùng công nghệ, chúng tôi kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. Đơn vị đang tập trung đồng bộ mọi giải pháp hoàn thành 100% kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh đăng ký từ khoán sang kê khai, để chính thức áp dụng thực hiện vào ngày 1/1/2026”.

Để đạt được mục tiêu trong 60 ngày, Thuế cơ sở 3 đã ứng dụng công nghệ thông tin triệt để. Các đội thuế cơ sở sử dụng phần mềm quản lý hộ kinh doanh, cập nhật tiến độ theo ngày, giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, điều phối nhân lực hợp lý. Việc số hóa hồ sơ thuế và kê khai điện tử qua ứng dụng eTax Mobile cũng giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, tránh chồng chéo giấy tờ. Cán bộ thuế được phân công phụ trách theo từng nhóm hộ, trực tiếp hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và thao tác kê khai điện tử. Mỗi buổi làm việc, họ không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn giải thích rõ ý nghĩa của việc minh bạch hóa doanh thu, tạo nền tảng cho hộ kinh doanh tiếp cận tín dụng, mở rộng quy mô, tham gia sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, như: Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ chưa quen với việc ghi chép sổ sách, lo ngại về thủ tục hoặc chưa có thiết bị thông minh để kê khai trực tuyến. Một số hộ vẫn tâm lý e dè, sợ kê khai sẽ làm tăng nghĩa vụ thuế.

Trước thực tế đó, Thuế cơ sở 3 đã chỉ đạo cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phân công thành nhiều tổ đến tận hộ kinh doanh để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, và chuyển đổi phương pháp nộp thuế từ khoán sang kê khai... Nhờ sự đồng hành tích cực ấy, tinh thần hưởng ứng trong cộng đồng hộ kinh doanh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ chỗ lo lắng, nhiều người nay đã chủ động kê khai, tự tin quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Anh Trương Văn Quyền, chủ cửa hàng kính mắt Đức Quyền ở thôn Vinh Sơn, xã Hoằng Hóa, chia sẻ: “Để thuận tiện cho việc quản lý, gia đình tôi đã sử dụng hóa đơn điện tử từ trước nên việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai rất thuận lợi. Được cán bộ thuế hướng dẫn, tôi thấy việc chuyển đổi này giúp gia đình tôi quản lý bán hàng minh bạch, rõ ràng và thuận tiện hơn”.

Chị Trịnh Thị Duyên, chủ cửa hàng kinh doanh xe đạp Nhật Minh, ở thôn Trung Sơn, xã Hoằng Hóa, cho biết: “Nhà có hai vợ chồng bán hàng lại cũng nhiều tuổi, không thạo công nghệ, tôi cứ nghĩ kê khai thuế phức tạp lắm, muốn làm phải thuê thêm kế toán, lại mất thêm một khoản chi phí. Nhưng được tuyên truyền, cán bộ thuế đến tận nhà hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn thực hiện nên chỉ sau vài buổi tôi đã thực hiện thành thạo, có thể làm ngay trên điện thoại hoặc máy tính bàn. Thông qua việc thực hiện kê khai mua bán hàng những ngày qua tôi thấy mình chủ động hơn, biết chính xác doanh thu, chi phí, lãi lỗ của cửa hàng từng ngày”.

Kế hoạch “60 ngày cao điểm” không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời gian, mà còn là cam kết mạnh mẽ của ngành thuế trong việc đổi mới phương thức quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Việc xóa bỏ phương thức thuế khoán là bước đột phá mang tính tất yếu, bảo đảm công bằng, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh, chống thất thu thuế và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, “người nộp thuế tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm”. Khi hộ kinh doanh chủ động kê khai, minh bạch doanh thu, không chỉ giúp cơ quan thuế quản lý hiệu quả hơn, mà còn mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân địa phương phát triển bền vững, hiện đại hơn. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà ngành thuế Thanh Hóa hướng tới - là một nền quản lý thuế công bằng, minh bạch, đồng hành cùng phát triển.

Bài và ảnh: Đức Thanh