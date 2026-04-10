Hồ Khe Lau: Vẻ đẹp yên bình đón cơ hội được ‘đánh thức’

Giữa những triền đồi xanh mướt của xã Yên Thọ (Thanh Hóa), hồ Khe Lau hiện lên với vẻ tĩnh tại, trong lành. Mặt nước phẳng lặng in bóng mây trời, xung quanh là nương rẫy và những mái nhà thưa thớt, tạo nên một không gian gần như tách biệt với nhịp sống ồn ào.

Không chỉ giữ vai trò hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho những cánh đồng màu mỡ, hồ Khe Lau đang đứng trước cơ hội trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch sinh thái của Thanh Hóa. Tỉnh đã đưa Khu sinh thái hồ Khe Lau vào danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Hồ Khe Lau là không gian sinh thái tự nhiên với mặt nước rộng, bao quanh bởi cây xanh và địa hình đồi thoải. Những buổi sớm, sương bảng lảng trên mặt hồ, tiếng chim vọng qua các sườn đồi tạo nên nhịp sống chậm rãi, bình yên.

Theo quy hoạch, Khu sinh thái hồ Khe Lau là khu sinh thái nghỉ dưỡng với các chức năng chính: Dịch vụ du lịch cộng đồng; dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí tổng hợp. Không gian kiến trúc cảnh quan được chia làm 2 khu chính: Khu A nằm ở phía Bắc được bố trí là khu dịch vụ du lịch cộng đồng và trải nghiệm; Khu B nằm ở phía Nam, gắn với cảnh quan hồ Khe Lau, được bố trí là khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tổng hợp.

Toàn bộ dự án có diện tích khoảng 337 ha, trong đó phần lớn diện tích dành cho cây xanh và mặt nước. Sự phân bổ này nhằm giữ lại tối đa cảnh quan tự nhiên – yếu tố được xem là “linh hồn” của khu du lịch trong tương lai.

Từ những lối mòn nhỏ ven hồ hôm nay, quy hoạch đang mở ra viễn cảnh hình thành các không gian du lịch cộng đồng, trải nghiệm sinh thái.

Hồ Khe Lau giữ được nét nguyên sơ vốn có. Mặt nước lặng sóng, những vạt cây soi bóng và nhịp sống lặng lẽ của người dân như nhắc rằng, giá trị cốt lõi của nơi đây chính là sự yên bình.

Với quy mô phục vụ khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư chiến lược, từng bước “đánh thức” tiềm năng vùng đất còn nhiều hoang sơ. Khi hoàn thành, hồ Khe Lau có thể trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái quy mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hoàng Đông