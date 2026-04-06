HLV Popov gọi trọng tài Lê Vũ Linh là “sát thủ chuyên nghiệp”; Zidane chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Pháp

Vòng 17 V.League 2025/26: CAHN bứt phá ngôi đầu, Thanh Hóa tạo “địa chấn” đua trụ hạng; Xác định các cặp bán kết FA Cup 2026: Đại chiến duyên nợ và bất ngờ “ngựa ô”; Ronaldo và Messi “hái ra tiền” từ chiến dịch quảng cáo LEGO cho World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/4).

Vòng 17 V.League 2025/26: CAHN bứt phá ngôi đầu, Thanh Hóa tạo “địa chấn” đua trụ hạng

Vòng 17 chứng kiến sự thống trị của Công an Hà Nội khi đánh bại Đà Nẵng 5-1, nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel lên 9 điểm.

Trong khi Hà Nội FC gây thất vọng với trận thua Hải Phòng, Ninh Bình và Nam Định lại ca khúc khải hoàn nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Lê Văn Thuận ghi bàn quyết định giúp Ninh Bình thắng ngược HAGL 2-1, còn Nguyễn Xuân Son tiếp tục phong độ hủy diệt với một bàn thắng và một kiến tạo trong trận thắng 2-0 của Nam Định trước Hà Tĩnh.

Ở nhóm cuối, Đông Á Thanh Hóa đã tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu khi đè bẹp CLB TP HCM với tỷ số 4-0. Chiến thắng “địa chấn” này giúp đội bóng xứ Thanh thắp sáng hy vọng trụ hạng, trực tiếp đẩy HAGL, Đà Nẵng và PVF-CAND vào thế báo động đỏ trong cuộc đua sinh tồn khốc liệt.

HLV Popov gọi trọng tài Lê Vũ Linh là “sát thủ chuyên nghiệp”

Sau trận hòa 1-1 trước SLNA tại vòng 17 V.League, HLV Velizar Popov của Thể Công đã có những phát biểu gay gắt, gọi trọng tài Lê Vũ Linh là “sát thủ chuyên nghiệp”.

Cơn giận dữ bắt nguồn từ tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của Lucao ở phút 70 vì cho rằng Kyle Colonna phạm lỗi, dù VAR đã can thiệp. Chiến lược gia người Bulgaria khẳng định đội bóng của ông chỉ cần sự công bằng thay vì những quyết định gây tranh cãi.

Dù bị ngắt mạch thắng và kém ngôi đầu của CAHN 9 điểm, Thể Công vẫn giữ vững vị trí nhì bảng. Ở vòng đấu tới diễn ra ngày 10/4, HLV Popov sẽ có cuộc đối đầu đầy cảm xúc khi tái ngộ đội bóng cũ Đông Á Thanh Hóa.

Xác định các cặp bán kết FA Cup 2026: Đại chiến duyên nợ và bất ngờ “ngựa ô”

Vòng bán kết FA Cup 2026 hứa hẹn bùng nổ với hai cặp đấu đầy kịch tính tại Wembley. Tâm điểm là cuộc đối đầu duyên nợ giữa Chelsea và Leeds United, gợi lại ký ức về trận chung kết khốc liệt năm 1970.

Trong khi Chelsea tiến vào bán kết với sức mạnh hủy diệt, Leeds đã vượt qua West Ham đầy nghẹt thở trên chấm luân lưu để lập kỳ tích sau gần 40 năm.

Ở cặp đấu còn lại, đương kim vô địch Man City với phong độ hủy diệt của Erling Haaland sẽ chạm trán “ngựa ô” Southampton. Dù bị đánh giá thấp hơn, Southampton đang viết tiếp câu chuyện cổ tích sau khi loại cả Arsenal và sẵn sàng tạo nên địa chấn trước thầy trò Pep Guardiola để ghi tên vào trận chung kết trong mơ.

Zinedine Zidane chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Pháp

Sau nhiều năm chờ đợi, huyền thoại Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Pháp để trở thành tân thuyền trưởng của “Les Bleus”. Theo dự kiến, chiến lược gia từng 3 lần vô địch Champions League sẽ chính thức tiếp quản đội bóng sau kỳ World Cup 2026, khép lại triều đại kéo dài của HLV Didier Deschamps.

Kể từ khi chia tay Real Madrid vào năm 2021, Zidane đã từ chối hàng loạt lời mời hấp dẫn từ các câu lạc bộ hàng đầu như PSG hay Chelsea để kiên định với giấc mơ dẫn dắt đội tuyển quê hương. Sự trở lại của “Zizou” hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới đầy kỳ vọng cho bóng đá Pháp.

Ronaldo và Messi “hái ra tiền” từ chiến dịch quảng cáo LEGO cho World Cup 2026

Chiến dịch quảng cáo mang tên “Mọi người đều muốn một mảnh ghép” của LEGO đang gây bão mạng xã hội khi quy tụ dàn siêu sao thượng hạng gồm Ronaldo, Messi, Mbappe và Vinicius Jr. Chỉ sau 24 giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt tương tác, khẳng định sức hút khủng khiếp của các biểu tượng bóng đá đương đại trước thềm ngày hội lớn tại Bắc Mỹ.

Theo Forbes, để có được cái gật đầu của các ngôi sao, LEGO đã chi đậm với mức phí kỷ lục: Ronaldo nhận khoảng 2,98 triệu euro và Messi bỏ túi 2,25 triệu euro cho mỗi bài đăng. Tổng ngân sách cho sự hợp tác giữa LEGO và FIFA ước tính lên tới 7 triệu euro, một lần nữa chứng minh vị thế “cỗ máy kiếm tiền” không đối thủ của bộ đôi CR7 và M10.

