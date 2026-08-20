HLV Kim Sang Sik lập kỷ lục chưa từng có sau chiến thắng của tuyển Việt Nam; Man Utd “tiến gần” tiền vệ Baleba với tổng giá trị đề nghị khoảng 88 triệu USD

Xuân Son và Đình Bắc cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026; VFF mở bán vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan; Thủ môn số một tuyển Nhật Bản Zion Suzuki gia nhập Aston Villa... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (20/8).

HLV Kim Sang Sik lập kỷ lục chưa từng có sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

Tối 19/8, tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình, ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0 để giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên tiến vào chung kết ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp.

Với cú đúp của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đã đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia đầu tiên đưa Việt Nam góp mặt tại chung kết hai kỳ liên tiếp. Đây là lần thứ 6 “Rồng vàng” tranh ngôi vương, hướng tới chức vô địch thứ 4.

Dưới thời HLV Kim, đội tuyển còn thiết lập kỷ lục 24 trận bất bại. Tại giải năm nay, Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng nhất giải: bất bại, ghi 17 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần. Với khí thế này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin cho cuộc đối đầu Thái Lan tại chung kết.

Xuân Son và Đình Bắc cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Với cú đúp vào lưới Malaysia tối 19/8, Nguyễn Xuân Son đã nâng thành tích tại ASEAN Cup 2026 lên 5 bàn, bắt kịp người đồng đội Nguyễn Đình Bắc để cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Xuân Son và Đình Bắc cùng có 5 bàn thắng.

Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp hiện nay đều thuộc Đội tuyển Thái Lan, gồm Teerasak Poeiphimai (4 bàn) và Kakana Khamyok (3 bàn). Danh hiệu cá nhân cao quý này hứa hẹn sẽ được định đoạt trong hai trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan (22/8 và 26/8).

Bên cạnh cuộc đua Vua phá lưới, các cầu thủ hai đội còn cạnh tranh gắt gao cho những giải thưởng cá nhân quan trọng khác như Cầu thủ hay nhất và Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

VFF mở bán vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngay sau khi tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026, VFF đã công bố kế hoạch phát hành vé trận lượt về gặp Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Bốn mức giá xem chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Vé có bốn mức giá gồm 1,5 triệu, 1,2 triệu, 800.000 và 500.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua độc quyền qua ứng dụng Techcombank OneU từ 14h ngày 20/8 đến 20h ngày 21/8, giới hạn tối đa 4 vé mỗi đơn hàng. Vé sẽ được chuyển phát qua đường bưu điện với yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi nhận.

Màn so tài đỉnh cao này hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng người hâm mộ cả nước.

Man Utd tiến gần thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton

Manchester United đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton với tổng giá trị đề nghị khoảng 88 triệu USD.

Baleba (phải) được đánh giá cao ở khả năng bao quát và thu hồi bóng. Ảnh: AFP

Tận dụng thời điểm giá trị của ngôi sao người Cameroon giảm sút, “Quỷ đỏ” đã quyết định tái khởi động thương vụ từng theo đuổi từ mùa hè năm ngoái. Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá nhẹ, Baleba vẫn được kỳ vọng rất lớn nhờ khả năng bao quát và thu hồi bóng xuất sắc.

Dưới triều đại HLV Michael Carrick, sự xuất hiện của anh sẽ gia cố vững chắc hàng tiền vệ Man Utd, đặc biệt sau sự ra đi của Casemiro.

Thủ môn số một tuyển Nhật Bản Zion Suzuki gia nhập Aston Villa

Thủ môn số một đội tuyển Nhật Bản, Zion Suzuki, đã chính thức gia nhập Aston Villa từ Parma với mức phí 35 triệu euro. Ở tuổi 23, sau hai mùa giải ấn tượng tại Serie A với 59 lần ra sân, thủ thành này quyết định chọn Premier League làm sân khấu để kiểm chứng năng lực ở cấp độ cao nhất.

Suzuki ra mắt Aston Villa.

Suzuki hiện là trụ cột của “Samurai Xanh” với 22 lần khoác áo và bắt chính cả 4 trận tại World Cup 2026. Sự xuất hiện của anh tại sân Villa Park diễn ra trong bối cảnh tương lai của Emiliano Martinez chưa rõ ràng.

Dù vậy, Suzuki chưa đặt nặng câu chuyện cạnh tranh với Martinez trong ngày ra mắt. Điều anh nhấn mạnh là mong muốn đóng góp cho đội bóng và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

HS