HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán “phân thân” giữa Asiad 20 và FIFA ASEAN Cup 2026; Lộ diện 4 anh tài vào bán kết Champions League

Đình Bắc đặt mục tiêu xuất ngoại; Man Utd sa sút, chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội; Messi vướng rắc rối pháp lý vì vắng mặt trong trận giao hữu của Argentina... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (16/4).

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước tình thế hy hữu khi lịch thi đấu của Asiad 20 tại Nhật Bản (19/9 – 4/10) gần như trùng khít với giải FIFA ASEAN Cup 2026 (21/9 – 6/10). Do kiêm nhiệm cả Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) và U23, HLV Kim Sang Sik buộc phải lựa chọn một trong hai đấu trường để trực tiếp chỉ đạo.

Nếu VFF đặt mục tiêu tiến sâu tại Asiad bằng đội hình U23+3, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sang Nhật Bản. Ngược lại, nếu ưu tiên ĐTQG tại giải đấu mới do FIFA bảo trợ, ông sẽ nhường quyền chỉ đạo U23 cho các trợ lý (có thể là ông Đinh Hồng Vinh). Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc xác định mục tiêu trọng điểm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2026.

Tại Lễ trao giải Cống hiến tối 15/4, tiền đạo Nguyễn Đình Bắcđã chính thức được vinh danh là “Gương mặt trẻ Thể thao của năm”.

Ngay trên bục nhận giải, chân sút sinh năm 2004 của Công an Hà Nội đã công khai bày tỏ khát vọng ra nước ngoài thi đấu sau khi mùa giải V. League 2025/26 khép lại để nâng tầm bản thân và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.

Quyết tâm này đến vào thời điểm Đình Bắc đang có phong độ cực cao với 3 bàn thắng sau 2 trận gần nhất. Việc sẵn sàng đón nhận thử thách ở môi trường quốc tế cho thấy sự tự tin trở lại của tài năng trẻ này sau giai đoạn chịu nhiều áp lực dư luận.

Rạng sáng 16/4, Champions League đã xác định hai cặp đấu bán kết đầy duyên nợ.

Tại Emirates, Arsenal dù bị Sporting CP cầm hòa 0-0 nhưng vẫn tiến bước nhờ chiến thắng tối thiểu ở lượt đi. Đối thủ của “Pháo thủ” sẽ là Atletico Madrid, đội bóng vừa loại Barcelona với tổng tỷ số 3-2.

Camavinga (ngoài cùng bên trái) bị truất quyền thi đấu (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, đại chiến tại Allianz Arena đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 4-3 nghiêng về Bayern Munich trước Real Madrid. Tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Camavinga ở phút 86 chính là bước ngoặt khiến “Kền kền trắng” sụp đổ, nhường vé đi tiếp cho đại diện Bundesliga với tổng tỷ số 6-4.

Như vậy, Bayern sẽ chạm trán đương kim vô địch PSG tại nhánh bán kết còn lại. Các trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 29 và 30/4, hứa hẹn những màn so tài rực lửa của bóng đá châu Âu.

Thất bại bạc nhược 1-2 trước Leeds United ngay tại Old Trafford đã đẩy HLV tạm quyền Michael Carrick vào tình thế bấp bênh.

Tương lai của HLV Carrick bị đặt dấu hỏi sau trận thua bạc nhược của Man Utd trước Leeds (Ảnh: Getty).

Dù có khởi đầu ấn tượng, việc chỉ giành 4/12 điểm ở 4 trận gần nhất khiến ban lãnh đạo Man Utd mất dần niềm tin. Trận thua này không chỉ đe dọa vị trí trong top 5 mà còn bộc lộ sự thiếu định hướng trong lối chơi của “Quỷ đỏ”.

Trước áp lực từ Sir Jim Ratcliffe, Man Utd đang ráo riết đánh giá các ứng viên thay thế như Luis Enrique hay Julian Nagelsmann. Nếu không thể cải thiện phong độ trong đại chiến với Chelsea sắp tới, cơ hội để Carrick được bổ nhiệm chính thức vào mùa hè này gần như sẽ khép lại.

Công ty tổ chức sự kiện VID vừa đệ đơn kiện lên tòa án Miami, cáo buộc Lionel Messi vi phạm hợp đồng khi không thi đấu tối thiểu 30 phút trong trận giao hữu với Venezuela. Dù vắng mặt với lý do thể lực, siêu sao này lại tỏa sáng ở cấp CLB ngay ngày hôm sau, khiến đơn vị tổ chức cho rằng họ bị thiệt hại hàng triệu USD.

Lionel Messi khống chế bóng trong trận giao hữu Argentina thắng Puerto Rico 6-0 tại sân vận động Lockhart, Florida, Mỹ ngày 14/10/2025. Ảnh: AFP

Song song đó, Inter Miami cũng có biến động lớn khi bổ nhiệm Giám đốc thể thao Guillermo Hoyos làm HLV tạm quyền thay Javier Mascherano. Ông Hoyos vốn là người thầy cũ của Messi tại La Masia, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ổn định và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các ngôi sao trong giai đoạn chuyển giao đầy thách thức này.

HS