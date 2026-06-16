HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam với nhiều nhân tố mới lạ; Cape Verde tạo “địa chấn” tại World Cup 2026

CLB Công an Hà Nội thống trị V.League Awards 2026; Lukaku tỏa sáng giúp Bỉ giành lại 1 điểm trước Ai Cập tại World Cup 2026; Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 16/6 và rạng sáng 17/6: Tâm điểm màn tái ngộ Pháp - Senegal... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (16/6).

CLB Công an Hà Nội thống trị V.League Awards 2026

Chiều 15/6, Gala V.League Awards 2026 đã diễn ra tại Hà Nội nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất mùa giải.

HLV Kim Sang Sik trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26 cho Quang Hải (Ảnh: Mạnh Quân).

Với chức vô địch thuyết phục cùng kỷ lục 64 điểm, CLB Công an Hà Nội đã “thâu tóm” hầu hết các danh hiệu cao quý. Cụ thể, Nguyễn Quang Hải được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất, Mano Polking nhận giải HLV xuất sắc, Alan Sebastiao giành danh hiệu Vua phá lưới (16 bàn), Nguyễn Đình Bắc là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, và Đoàn Văn Hậu sở hữu giải Bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Ngoài ra, CLB Công an Hà Nội còn áp đảo trong đội hình tiêu biểu với 5 gương mặt góp mặt. Sự kiện này khép lại một mùa bóng thành công rực rỡ của đội bóng ngành Công an, khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam với nhiều nhân tố mới lạ

HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Bất ngờ nhất là sự vắng mặt của thủ thành Nguyễn Filip, thay thế bằng gương mặt mới Lê Giang Patrik. Hàng loạt cầu thủ nhập tịch và tài năng trẻ lần đầu được triệu tập như Nguyễn Tài Lộc, Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa), Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Nhật Minh.

Nguyễn Tài Lộc được gọi lên đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Tú).

Những trụ cột quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son vẫn là nòng cốt trong hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực. Với sự pha trộn giữa kinh nghiệm và làn gió mới từ các cầu thủ Việt kiều, tuyển Việt Nam quyết tâm duy trì vị thế số một tại bảng A trước các đối thủ như Indonesia và Singapore.

Lukaku tỏa sáng giúp Bỉ giành lại 1 điểm trước Ai Cập

Trong trận ra quân bảng G World Cup 2026 rạng sáng 16/6, tuyển Bỉ đã có trận hòa chật vật 1-1 trước Ai Cập trên sân Lumen Field.

Lukaku khiến đối phương đá phản lưới nhà (Ảnh: Getty).

Đại diện châu Phi chơi đầy quả cảm và sớm vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm sút xa của Emam Ashour ở phút 19. Trước thế trận bế tắc, HLV Rudi Garcia tung Lukaku vào sân ở phút 66, và quyết định này lập tức phát huy tác dụng.

Ngay trong nhịp chạm bóng đầu tiên, tiền đạo này đã gây áp lực khiến hậu vệ Mohamed Hany phản lưới nhà, quân bình tỷ số cho “Quỷ đỏ”. Kết quả này mang về điểm số lịch sử cho Ai Cập sau 36 năm chờ đợi, đồng thời cho thấy sự khó khăn của Bỉ trước lối chơi đầy quyết tâm của đối thủ.

Cape Verde tạo “địa chấn”

Trong lượt trận mở màn bảng H World Cup 2026 rạng sáng 16/6, ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn khi bị đối thủ tí hon Cape Verde cầm chân với tỷ số 0-0.

Tây Ban Nha có trận ra quân đáng quên. (Ảnh: Reuters).

Trận hòa này là cú sốc lớn khi “La Roja” sở hữu đội hình đắt giá tới 1,22 tỷ euro, gấp 22 lần tổng giá trị của đội bóng châu Phi (54,5 triệu euro). Thậm chí, riêng ngôi sao Lamine Yamal (200 triệu euro) đã có giá trị cao gần gấp 4 lần cả tập thể Cape Verde.

Tuy nhiên, bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần thi đấu quả cảm, đại diện châu Phi đã đứng vững trước sức ép khủng khiếp, thành công giành về 1 điểm quý giá, buộc Tây Ban Nha phải nhìn nhận lại khả năng tận dụng cơ hội trong hành trình sắp tới.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 16/6 và rạng sáng 17/6: Tâm điểm màn tái ngộ Pháp - Senegal

Ngày 16/6 và rạng sáng 17/6, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc bảng G và I.

Mở màn là cuộc đọ sức giữa Iran và New Zealand lúc 8h ngày 16/6 trên sân SoFi. Tâm điểm của ngày thi đấu chính là màn tái hiện lịch sử giữa “Gà trống Gaulois” Pháp và “Sư tử Teranga” Senegal lúc 2h ngày 17/6 tại sân MetLife, gợi nhắc đến cú sốc tại World Cup 2002.

Trận đấu giữa Pháp và Senegal diễn ra vào lúc 2h ngày 17/6 (Ảnh: Khelnow).

Khi ấy, Senegal là lính mới của giải đấu. Họ đã gây sốc khi quật ngã nhà đương kim vô địch thế giới với tỷ số 1-0. Trận thua ấy góp phần khiến Pháp phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Trận đấu giữa Iraq và Na Uy diễn ra vào lúc 5h ngày 17/6 (Ảnh: Khelnow).

Sau đó, vào lúc 5h ngày 17/6, đại diện châu Á Iraq sẽ đối mặt với thử thách cực đại mang tên Na Uy - nơi ngôi sao Erling Haaland có màn chào sân tại một giải đấu lớn.

Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10 và ứng dụng VTVGo.

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HS