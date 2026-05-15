HLV Deschamps gạch tên Camavinga khỏi tuyển Pháp dự World Cup 2026; Võ sỹ Jujitsu xứ Thanh giành 2 HCV tại giải Vô địch Thế giới

U17 Việt Nam: Niềm tự hào Đông Nam Á và cuộc tái đấu Australia tại tứ kết; Manchester United gây sốt khi ra mắt áo đấu mới mùa giải 2026/27; Michael Carrick và Bruno Fernandes lọt đề cử hay nhất Ngoại hạng Anh... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (15/5).

U17 Việt Nam: Niềm tự hào Đông Nam Á và cuộc tái đấu Australia tại tứ kết

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước UAE để giành ngôi đầu bảng C và vé dự World Cup U17 2026, U17 Việt Nam nhận được cơn mưa lời khen từ truyền thông khu vực. Tờ CNN Indonesia và ASEAN Football đồng loạt ca ngợi thầy trò HLV Cristiano Roland là "niềm tự hào" và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lứa tuổi U17.

U17 Việt Nam vào tứ kết giải U17 châu Á, giành vé dự World Cup U17 năm 2026 (Ảnh: AFC).

Tại vòng tứ kết diễn ra lúc 0h ngày 17/5, U17 Việt Nam sẽ tái ngộ U17 Australia. Dù đối thủ sở hữu lợi thế vượt trội về thể hình và có sự bổ sung nhiều cầu thủ từ các lò đào tạo châu Âu như Brighton hay Parma, nhưng Việt Nam đang có tâm lý cực tốt sau khi từng thắng ngược đối thủ này tại giải Đông Nam Á hồi tháng 4.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt của Việt Nam và sức mạnh thể chất của “Chuột túi”.

Võ sỹ Jujitsu xứ Thanh giành 2 HCV tại giải Vô địch Thế giới

Tại Giải vô địch thế giới Full Contact - Hif Contact diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12 đến 18/5, các võ sĩ Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc khi liên tiếp giành thành tích cao cho đội tuyển Việt Nam.

Thanh Trúc giành HCV nội dung Full Contact hạng cân trên 70kg nữ.

Ngày 14/5, võ sĩ Thanh Trúc giành HCV nội dung Full Contact nữ hạng trên 70kg sau chiến thắng thuyết phục trước đối thủ chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết. Trong khi đó, Nguyễn Thị Lệ cũng xuất sắc mang về HCV ở hạng cân 48kg nữ sau màn trình diễn ấn tượng.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải đấu.

Hai võ sỹ xứ Thanh sẽ tiếp tục cùng đồng đội tranh tài tới hết ngày 18/5 ở các nội dung còn lại.

HLV Deschamps gạch tên Camavinga khỏi tuyển Pháp dự World Cup 2026

Tối 14/5, HLV Didier Deschamps đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ Pháp tham dự World Cup 2026.

Camavinga không được triệu tập lên tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Điểm nhấn lớn nhất là việc ông gạch tên tiền vệ Eduardo Camavinga (Real Madrid) và tiền đạo Kolo Muani (Tottenham) do phong độ sa sút và chấn thương. Thay vào đó, những gương mặt mới như thủ môn hay nhất Ligue 1 Robin Risser và trung phong Jean-Philippe Mateta được trao cơ hội nhờ màn trình diễn ấn tượng.

Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt hàng công “Les Bleus” cùng dàn sao như Dembele, Saliba và Kante. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của Deschamps sau 14 năm gắn bó. Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Na Uy, Iraq và sẽ đá trận ra quân vào ngày 16/6.

Michael Carrick và Bruno Fernandes lọt đề cử hay nhất Ngoại hạng Anh

BTC Ngoại hạng Anh vừa công bố danh sách đề cử các danh hiệu cá nhân mùa 2025-2026. Bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của Michael Carrick ở hạng mục HLV hay nhất mùa, dù ông mới chỉ dẫn dắt Man Utd 15 trận nhưng đã giúp đội bóng lột xác để trở lại Champions League. Ông sẽ cạnh tranh cùng các ứng viên nặng ký như Pep Guardiola và Mikel Arteta.

Danh sách đề cử HLV hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Ở hạng mục Cầu thủ hay nhất, Bruno Fernandes (Man Utd) là ứng viên sáng giá sau khi nhận giải từ FWA. Tuy nhiên, bộ đôi của Arsenal là Declan Rice và thủ thành David Raya mới được xem là những đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua giành danh hiệu cao quý này.

Manchester United gây sốt khi ra mắt áo đấu mới mùa giải 2026/27

Tối 14/5, Manchester United chính thức công bố mẫu áo sân nhà mùa giải 2026/27, ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Thiết kế của Adidas lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển thập niên 1970 với điểm nhấn ở phần cổ và tay áo, tượng trưng cho sự giao thoa giữa truyền thống và khát vọng trở lại thời hoàng kim.

Mẫu áo sân nhà mùa giải 2026/27 của MU.

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” dành rất nhiều lời khen ngợi cho bộ trang phục đẳng cấp này, đặc biệt khi đội bóng vừa giành suất trở lại Champions League. Sự thành công của mẫu áo mới một lần nữa khẳng định giá trị từ bản hợp đồng tài trợ kỷ lục 900 triệu bảng giữa CLB và đối tác Adidas.

HS