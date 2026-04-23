HLV Cristiano Roland đi vào lịch sử cùng U17 Việt Nam; Man City chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận nhiệm vụ quan trọng ở AFC; Lamine Yamal dính chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026; Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/4).

HLV Cristiano Roland đi vào lịch sử cùng U17 Việt Nam

Tối 22/4, U17 Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Chiến thắng này giúp HLV Cristiano Roland đi vào lịch sử với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp (9 thắng, 6 hòa), ghi tới 52 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, lứa cầu thủ trẻ đang thể hiện lối chơi hiện đại và đầy bản lĩnh. Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận chung kết sẽ là U17 Malaysia. Đây là cơ hội vàng để cựu trung vệ lừng lẫy của Hà Nội T&T giành danh hiệu lớn đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận nhiệm vụ quan trọng ở AFC

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), vừa được AFC giao trọng trách Trưởng đoàn điều hành môn Bóng đá bãi biển tại Asian Beach Games 2026 diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc. Đây là sự ghi nhận lớn của châu lục đối với uy tín và năng lực điều hành của lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

Giải đấu quy tụ 7 đội tuyển hàng đầu châu Á, khởi tranh từ ngày 23 đến 29/4. Tại cuộc họp kỹ thuật sáng 22/4, ông Trần Anh Tú đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, đồng thời nhấn mạnh tinh thần hữu nghị và fair-play. Với kinh nghiệm là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC, ông được kỳ vọng sẽ góp phần vào thành công chung của đại hội.

Man City đánh chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau trận thắng Burnley

Rạng sáng 23/4, Man City đã chính thức vượt qua Arsenal để chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley. Bàn thắng duy nhất của Erling Haaland ngay từ phút thứ 5 giúp đoàn quân của Pep Guardiola có cùng 70 điểm và hiệu số +37 như Arsenal, nhưng xếp trên nhờ chỉ số bàn thắng ghi được nhiều hơn.

Dù chơi dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội, sự xuất sắc của thủ thành Dubravka đã ngăn cản Man City có một thắng lợi đậm đà. Ở chiều ngược lại, thất bại này chính thức tiễn Burnley xuống hạng. Cuộc đua vô địch hiện đã đổi chiều khi lợi thế tâm lý và quyền tự quyết đang nằm gọn trong tay nửa xanh thành Manchester.

Lamine Yamal dính chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026

Rạng sáng 23/4, dù ghi bàn duy nhất giúp Barcelona thắng Celta Vigo 1-0, Lamine Yamal đã phải rời sân trong đau đớn sau một tình huống va chạm dẫn đến rách cơ. Với 24 bàn thắng và 18 kiến tạo mùa này, sự vắng mặt của Yamal là tổn thất khổng lồ cho Barca trong giai đoạn nước rút La Liga, đặc biệt là trận El Clasico sắp tới.

Đáng lo ngại hơn, chấn thương này đang đe dọa trực tiếp đến cơ hội tham dự World Cup 2026 của ngôi sao 18 tuổi. HLV Luis de la Fuente và tuyển Tây Ban Nha hiện đang nín thở chờ đợi kết quả kiểm tra y tế, khi trận mở màn World Cup chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ khởi tranh.

Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau 107 ngày tại vị

Rạng sáng 23/4, Chelsea chính thức sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau hơn 3 tháng cầm quân. Quyết định được đưa ra sau thất bại bạc nhược 0-3 trước Brighton, đánh dấu trận thua thứ 5 liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Dù có khởi đầu hứa hẹn, thành tích tệ hại tại Champions League cùng việc dập tắt hy vọng lọt vào Top 5 đã khiến ban lãnh đạo BlueCo hết kiên nhẫn.

Trong khi chờ đợi một HLV chính thức giàu kinh nghiệm, HLV đội trẻ Calum McFarlane sẽ tạm quyền dẫn dắt Chelsea. Rosenior trở thành chiến lược gia thứ 10 mất việc tại Ngoại hạng Anh mùa này, để lại một tập thể rời rạc và chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

