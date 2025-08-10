Hiệu quả từ chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Như Thanh theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhiều người chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương được vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định. Qua đó, góp phần quan trọng để họ tái hòa nhập với cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương.

Nhiều người chấp hành xong án phạt tù ở xã Yên Thọ được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Ngô Thọ Hùng, thôn Bái Thất, xã Yên Thọ sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được vay 100 triệu đồng của Ngân hàng CSXH Như Thanh. Có vốn, anh đã đầu tư mua bò sinh sản, cải tạo đất, mua phân bón để trồng keo. Hiện tại, bò cái của gia đình anh Hùng đã sinh sản được 2 con và rừng keo cũng đang sinh trưởng tốt.

Anh Hùng cho biết: "Sau khi chấp hành xong án phạt tù, tôi được tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng CSXH Như Thanh đến động viên, chia sẻ và hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau khi được vay vốn, gia đình đầu tư phát triển sản xuất và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Sự quan tâm của Nhà nước giúp tôi không còn tâm lý mặc cảm, tiếp tục vượt khó vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương".

Ông Lê Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, cho biết: Từ khi có chương trình vay vốn cho những người chấp hành xong án phạt tù, xã Yên Thọ đã chỉ đạo công an xã, các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ngân hàng CSXH Như Thanh hỗ trợ các thủ tục cần thiết để những người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn. Hiện nay, trên địa bàn xã có 7 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, động viên họ sớm hòa nhập với cộng đồng. Đối với những người có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xã sẽ phối hợp với Ngân hàng CSXH Như Thanh tạo điều kiện thuận lợi để họ được vay vốn. Tuyên truyền những mô hình sử dụng vốn có hiệu quả để tạo sức lan tỏa cho những người chấp hành xong án phạt tù, nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, Ngân hàng CSXH Như Thanh đã phối hợp với công an các xã, chính quyền địa phương hướng dẫn hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định. Tính đến hết tháng 7/2025, Ngân hàng CSXH Như Thanh đã giải ngân được gần 2,7 tỷ đồng cho 28 người chấp hành xong án phạt tù.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Ngân hàng CSXH Như Thanh, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi những người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển. Ngân hàng CSXH Như Thanh tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của nguồn vốn tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, để những người đủ điều kiện được tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn tín dụng này. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng công an giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay và thu hồi nợ, bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

Bài và anh: Xuân Anh