Hiệu quả tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã Quan Sơn

Thời gian qua, các tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Quan Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an giữ vững ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Quan Sơn cùng với tổ bảo vệ ANTT tuần tra cơ sở.

Được thành lập từ ngày 1/7/2024, các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT khu phố Hao đã không quản khó khăn, thường xuyên ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn của khu phố. Qua những buổi tuần tra, tổ bảo vệ ANTT khu phố đã phát hiện, cung cấp cho Công an xã nhiều vụ vi phạm pháp luật; hỗ trợ Công an xã giải quyết vụ việc thông qua tin báo...

Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT khu phố Hao Hà Văn Luyện chia sẻ: Cùng với việc tiếp nhận, báo tin cho lực lượng công an, tổ bảo vệ ANTT khu phố còn thường xuyên tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, hòa giải mâu thuẫn và tham gia tuần tra ban đêm. Tuy vất vả nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xã Quan Sơn có 16 tổ bảo vệ ANTT, với 48 thành viên. Lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong đảm bảo ANTT. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng công an xã bắt giữ các đối tượng, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 và số 5 vừa qua, các tổ bảo vệ ANTT đã tích cực hỗ trợ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét di dời tài sản cũng như giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Từ tháng 7/2024 đến ngày 20/9/2025, các tổ bảo vệ ANTT đã cung cấp cho Công an xã Quan Sơn 6 tin báo liên quan đến tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ công an xã giải quyết 6 vụ việc thông qua tin báo; phát hiện 5 vụ việc vi phạm pháp luật, gần 20 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, 60 lượt về công tác cứu nạn, cứu hộ...

Đại úy Phạm Duy Tùng, Trưởng Công an xã Quan Sơn cho biết: "Các tổ bảo vệ ANTT xã Quan Sơn đã có những đóng góp trong việc củng cố, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã ngày càng vững mạnh. Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền trang bị thêm phương tiện, thiết bị để các tổ bảo vệ ANTT thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn. Cùng với đó, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho thành viên các tổ"...

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân