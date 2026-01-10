Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Tân Thành

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn xã Tân Thành đã có bước phát triển mới, huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, mà nòng cốt là lực lượng công an. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế.

Công an xã Tân Thành ra quân trấn áp tội phạm.

Trung tá Hà Quang Vinh, Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết: “Để phong trào đi vào thực chất, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 95 văn bản về công tác ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về “Phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích”, cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống”; phát huy vai trò người uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa các tai, tệ nạn xã hội, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật”.

Năm 2025 Công an xã Tân Thành đã tổ chức được 47 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp trên địa bàn các thôn và trường học trên địa bàn xã. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trật tự an toàn giao thông. Đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các trang mạng xã hội và trên 18 nhóm zalo giữa Công an xã với Nhân dân ở 18 thôn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các thôn. Triển khai các kế hoạch lớn của Giám đốc Công an tỉnh như Mệnh lệnh số 01, số 02; cao điểm thu mẫu AND của thân nhân liệt sĩ; kế hoạch về thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, phòng ngừa, trấn áp tội phạm; cao điểm thu nhận hồ sơ căn cước và định danh mức độ 2; cao điểm về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, xây dựng “Xã không có ma túy” giai đoạn 2025-2030.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng tuần tra trên 500 lượt, huy động 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng ANTT cơ sở tham gia; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở 350 lượt cơ sở kinh doanh ăn uống chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, ngăn chặn 70 nhóm thanh niên tụ tập...

Hiện nay, tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Thành luôn đảm bảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thiện Nhân