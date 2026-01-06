Phát huy vai trò của xã, phường thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa lễ hội đầu năm là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, mua sắm của Nhân dân tăng cao, gây áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Trước tình hình đó, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các xã, phường được xác định là yếu tố quan trọng trong thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tạo khí thế vui tươi, an toàn cho những ngày đầu năm mới.

Các lực lượng chức năng phường Đông Quang ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Ngay từ đầu năm 2026, các địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đồng thời, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban ATGT tỉnh về bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội xuân năm 2026. Các xã, phường đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương bám sát tình hình thực tiễn, xây dựng phương án phù hợp, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến phức tạp của trật tự giao thông.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung triển khai thực hiện là rà soát, sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý. Nhiều xã, phường đã ưu tiên nguồn lực để xử lý dứt điểm các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn; lắp đặt bổ sung gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt tại các vị trí giao cắt với đường sắt và các nút giao giữa đường nhánh với đường chính. Cùng với đó, công tác xử lý vi phạm hành lang ATGT được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông, giảm nguy cơ tai nạn. Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các xã, phường đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, công an đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Nhiều địa phương tiến hành rà soát, lập hồ sơ các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất của đường bộ, kiên quyết tổ chức giải tỏa theo đúng quy định pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự kỷ cương đô thị và nông thôn. Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để họp chợ, kinh doanh, đổ rác thải, nhất là trong các ngày cao điểm trước và trong tết. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, nhiều phường, xã đã chủ động nghiên cứu, khảo sát để bố trí hợp lý các điểm dừng, đỗ xe, các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ tết.

Trên lĩnh vực tuần tra, kiểm soát, chính quyền cấp xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT theo các chuyên đề do Công an tỉnh chỉ đạo. Tại các khu vực trung tâm đô thị, bến xe, sân bay, khách sạn, điểm du lịch, chính quyền phường, xã đã huy động các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như: xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định; xe cá nhân trá hình xe kinh doanh vận tải. Đối với các phường trọng điểm, như: Hạc Thành, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quang Trung, Nghi Sơn, công tác bảo đảm TTATGT được triển khai với yêu cầu cao hơn. Các địa phương này tổ chức kiểm tra toàn diện các tuyến giao thông ra vào địa bàn, xây dựng phương án điều tiết, giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc; bảo đảm hệ thống tín hiệu giao thông hoạt động ổn định; xử lý nghiêm xe chở vật liệu làm rơi vãi gây ô nhiễm, mất ATGT.

Theo bà Lại Thị Thanh Thủy, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa: “Công tác bảo đảm TTATGT được đưa vào nội dung giao ban hằng tháng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều địa phương đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa ùn tắc giao thông, thường xuyên khảo sát, cập nhật các điểm bất cập để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt. Các phường, xã thiết lập và công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện truyền thông địa phương để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân; báo cáo nhanh khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các địa phương thực hiện với nhiều hình thức trực quan, sinh động. Các băng rôn, khẩu hiệu được treo trước, trong và sau tết tại các tuyến phố, khu vực đông dân cư, với các thông điệp, như: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Giảm tốc độ - nhường người đi bộ”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn”; “Bố mẹ không giao xe khi trẻ chưa đủ điều kiện”; “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”... Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân”.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền các xã, phường, công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2026 đang được triển khai thực hiện hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, góp phần mang lại mùa xuân bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Bài và ảnh: Lê Hợi