HĐND xã Nông Cống tổ chức kỳ họp thứ Nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/3, HĐND xã Nông Cống khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ Nhất với sự tham dự của các đại biểu HĐND xã, lãnh đạo địa phương và đại diện cử tri.

Đại biểu HĐND xã Nông Cống khóa II nhận quyết định trúng cử.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã Nông Cống khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã. Theo đó, các đại biểu trúng cử đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định, đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Ủy ban bầu cử xã đã trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã cho các đại biểu trúng cử.

Kỳ họp đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở đó, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã và Trưởng các Ban HĐND xã; đồng thời thông qua Nghị quyết phê chuẩn số lượng, thành viên các Ban của HĐND xã.

Đại biểu HĐND xã Nông Cống khóa II bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND xã.

Theo đó, các đồng chí Võ Mạnh Sơn và Lê Văn Sang được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa II.

Tiếp đó, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh của UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, đồng chí Đồng Minh Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; đồng chí Hà Vĩnh Thanh và đồng chí Bùi Phú Thịnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã; đồng thời bầu các Ủy viên UBND xã theo quy định.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị.

Về nội dung kinh tế - tài chính, kỳ họp đã xem xét tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã năm 2025. Thường trực HĐND xã trình tờ trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; đồng thời thông qua nghị quyết phân tổ đại biểu HĐND xã.

Trên cơ sở thảo luận, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2025; các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng các Ban HĐND xã và các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Hoàng Yến (CTV)

