Hậu Lộc giải quyết đơn thư khiếu nại, gỡ nút thắt ngay từ cơ sở

Với mục tiêu xử lý vấn đề ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xã Hậu Lộc thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở”. Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền địa phương.

Ông Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc (người đứng), đến trực tiếp hộ dân có đơn thư lắng nghe kiến nghị.

Để thực hiện dự án khu dân cư, tái định cư Yên Nội, hộ gia đình ông Đoàn Văn Hùng ở thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc bị thu hồi 3.750,9m2 đất nông nghiệp và được định giá theo phương án bồi thường của UBND huyện Hậu Lộc (cũ) cho đất, hoa màu, các công trình trên đất và các khoản hỗ trợ khác với số tiền 594,248 triệu đồng. Trong đó, tiền bồi thường đất được tính theo đơn giá 40.000 đồng/m2, gia đình ông được nhận 109,66 triệu đồng cho 2.741,5m2 (1.009,4m2 còn lại là đất giao thầu và đất do UBND thị trấn Hậu Lộc cũ quản lý, gia đình ông Hùng lấn chiếm nên không được bồi thường). Không đồng ý với đơn giá và diện tích được bồi thường nên ông Hùng đã khiếu nại lên UBND xã Hậu Lộc yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Để có cơ sở giải quyết, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc đã giao Phòng Kinh tế phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, định vị lại chính xác diện tích, thuê công ty định giá đất theo hồ sơ pháp lý làm căn cứ đề xuất phương án giải quyết. Sau khi rà soát, diện tích bị thu hồi của gia đình nhà ông Hùng được xác định là 3.668,8m2 đơn giá được xác định là 40.000 đồng/m2 là đúng theo quy định của pháp luật. Với những căn cứ pháp lý này, lãnh đạo UBND xã đã có buổi làm việc trực tiếp với gia đình ông Hùng. Sau buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã, gia đình ông Hùng đã hiểu rõ những quy định về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và thống nhất với phương án đền bù, làm đơn rút khiếu nại, khép lại vụ việc ngay từ cơ sở.

Không chỉ đơn thư của gia đình ông Hùng, tất cả các đơn thư được UBND xã tiếp nhận đều được chủ tịch UBND xã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức xác minh, thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với các chủ thể để tìm phương án giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay tại cơ sở. Nhờ đó, lượng đơn thư phát sinh trong xã đã giảm đáng kể. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hậu Lộc chỉ tiếp nhận 23 đơn thư, các đơn thư đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý theo đúng trình tự, thẩm quyền, đúng thời hạn, không có đơn tồn đọng, kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Hân, cán bộ văn phòng, phụ trách tiếp nhận đơn thư của công dân cho biết: “Các đơn thư phát sinh trên địa bàn xã chủ yếu liên quan đến vấn đề thu hồi đất, bồi thường, tranh chấp đất giữa các hộ dân tại khu dân cư... Đồng thời, nhận thức về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình khiếu nại của người dân còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi đã tham mưu cho chủ tịch UBND xã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước sâu rộng đến người dân”.

Cùng với đó, xã Hậu Lộc thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Phòng tiếp công dân được bố trí riêng biệt, đầy đủ điều kiện làm việc; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân được phân công rõ trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, thái độ chuẩn mực, lắng nghe và hướng dẫn tận tình người dân đến thực hiện gửi đơn, thư KNTC. Việc duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND xã một ngày/tuần được thực hiện nghiêm túc. Một trong những điểm nhấn trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã Hậu Lộc là việc đề cao đối thoại trực tiếp với công dân, coi đây là giải pháp then chốt để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Đồng thời, xã cũng phân công cán bộ trực tiếp xuống khu dân cư cùng với chi ủy thôn nắm bắt tình hình đời sống, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở; những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo ngay để UBND xã có phương án kịp thời xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật và giải quyết triệt để những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống Nhân dân. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, tố cáo, đơn thư vượt cấp.

Ông Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc cho biết: “Khi cán bộ trực tiếp xuống hiện trường, đối thoại với người dân, nhiều vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, hạn chế phát sinh phức tạp. Từ những kết quả đã đạt được, UBND xã đã ban hành quy chế về tiếp công dân tại cơ sở, giải quyết vụ việc tại hiện trường. Qua đó, đổi mới phương thức làm việc, đưa chính quyền đến gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; phát huy tinh thần dân chủ tại cơ sở. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tính công khai minh bạch, giải quyết dứt điểm tận gốc các vấn đề của vụ việc, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, kinh phí”.

Bài và ảnh: Minh Khanh