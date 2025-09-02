Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ và phát triển rừng

Những năm qua, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị các địa phương trên địa bàn đơn vị phụ trách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR&CCCR) đến quần chúng Nhân dân.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng cho học sinh trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc được giao quản lý, bảo vệ hơn 23.723ha rừng trên địa bàn 14 xã (6 xã của huyện Ngọc Lặc cũ và 8 xã của huyện Thọ Xuân cũ), trong đó có 4.484ha rừng tự nhiên, trên 18.238ha rừng trồng. Do đặc thù địa hình và diện tích rừng rộng lớn nên công tác tuyên truyền về quản lý, BVR&PCCCR của đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị chức năng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã kiện toàn ban chỉ đạo công tác quản lý, BVR. Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bố trí cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác BVR&PCCCR. Đặc biệt, duy trì chế độ trực PCCCR 24/24 giờ trong những tháng nắng nóng cao điểm.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, BVR được Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc triển khai với nhiều hình thức, như tổ chức hội nghị tại các xã, phát trên hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội zalo, facebook. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng kiểm lâm địa bàn trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVR. Từ đó, nhận thức của người dân về vai trò và trách nhiệm trong công tác BVR&PCCCR được nâng lên. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức được 33 cuộc tuyên truyền với 1.821 người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn, phố được 2.084 lần; phối hợp với 5 trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về BVR&PCCCR với 250 học sinh tham gia; phối hợp với đoàn thanh niên các xã tuyên truyền lưu động được 4 lần với 120 đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 4 hội nghị tập huấn phát triển rừng, BVR&PCCCR với 180 người tham gia. Nội dung tuyên truyền, tập huấn tập trung vào các vấn đề quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, công tác PCCCR, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển rừng, thủ tục khai thác lâm sản...

Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc cũng đã chủ động tham mưu cho các xã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát hộ gia đình thực hiện các dự án trồng rừng tại địa bàn phụ trách. Kết quả, Nhân dân các xã đã trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác được hơn 561ha, đạt 112,25% kế hoạch. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với lực lượng công an, quân sự và chính quyền các địa phương, chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra an ninh rừng được 160 lần, với 663 lượt người tham gia. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tịch thu 2,709m3 gỗ tròn và 310kg gỗ hình thù phức tạp, loại thông thường. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước 24,7 triệu đồng.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc Hoàng Lâm Tùng, chia sẻ: "Trong những năm qua, đơn vị không chỉ tập trung phát triển rừng, mà còn chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân và các chủ rừng về quản lý, BVR&PCCCR. Nhờ cách làm sáng tạo và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở các địa phương trên địa bàn đơn vị phụ trách nên diện tích rừng được giữ vững và phát triển qua từng năm".

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn phụ trách thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR&PCCCR. Chỉ đạo tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; giữ vững ổn định an ninh rừng, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCCR, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng. Qua đó, góp phần hạn chế đối đa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đông