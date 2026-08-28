Hành trình lan tỏa niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới

Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã khép lại thành công sau 3 ngày tổ chức. Điều đáng quý nhất của hội thi không chỉ nằm ở giải thưởng được trao, mà còn nằm ở sự lan tỏa: Lan tỏa nhận thức, lan tỏa niềm tin và lan tỏa trách nhiệm của mỗi báo cáo viên trong hành trình đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thấm sâu vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra một dấu mốc mới trên chặng đường phát triển của đất nước. Những quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ được xác định tại đại hội là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất ý chí, hành động; khơi dậy khát vọng phát triển, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Song, nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được thấm sâu vào nhận thức, chuyển hóa thành quyết tâm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ yêu cầu đó, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một hành trình đưa nghị quyết từ văn kiện đến nhận thức, từ nhận thức đến hành động.

Qua hơn 3 tháng triển khai, hội thi đã quy tụ hàng nghìn báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cả nước tham gia. Thanh Hóa là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai và hoàn thành sớm nhất việc tổ chức hội thi từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh. Và hôm nay, Thanh Hóa vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là nơi tổ chức vòng Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Niềm vinh dự ấy cũng đi cùng trách nhiệm lớn, đòi hỏi tỉnh phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần chủ động, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU, phân công cụ thể cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các nội dung cần thiết. “Mọi công tác chuẩn bị, từ trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đến lễ tân, hậu cần, lưu trú, an ninh, y tế... đều được tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và hoàn thành đúng theo kế hoạch”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh.

Sau những vòng thi sôi nổi, nghiêm túc và chất lượng, 32 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại hội thi khu vực I và khu vực II được lựa chọn tham gia chung khảo hội thi toàn quốc. 32 gương mặt - 32 hành trình - 32 cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều có điểm chung: Là những báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm và yêu nghề.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, bước vào vòng chung khảo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, công sức và thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phần thi. Từ nội dung đề cương đến phương pháp, kỹ năng trình bày đều được đầu tư nghiêm túc, công phu. Đa số thí sinh thể hiện phong thái tự tin, diễn đạt mạch lạc, khả năng liên hệ thực tiễn phong phú, qua đó tạo sức lan tỏa và thuyết phục cao. Các chuyên đề được thí sinh lựa chọn tập trung vào những nội dung mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh Nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc; quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đối ngoại và hội nhập quốc tế... Đằng sau mỗi chuyên đề là một cách nhìn, một cách cảm nhận; đằng sau mỗi phần trình bày là một trải nghiệm thực tiễn mà người dự thi muốn chia sẻ với người nghe.

Một trong những điểm nổi bật của hội thi năm 2026 là sự đổi mới rõ nét về phương pháp tuyên truyền. Như Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi Phan Xuân Thủy nhấn mạnh tại lễ bế mạc: 100% thí sinh đã ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, khai thác hiệu quả hình ảnh, biểu đồ, video minh họa và tư liệu thực tiễn trong xây dựng slide, góp phần nâng cao chất lượng truyền đạt, tăng tính thuyết phục của bài thuyết trình. Ở phần trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, các thí sinh đều thể hiện khả năng tư duy, phân tích, liên hệ thực tiễn và xử lý tình huống khá tốt, phản ánh trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hiện nay.

Sau 3 ngày tham gia sôi nổi, từ 32 gương mặt xuất sắc, Ban tổ chức đã chấm và trao 1 giải đặc biệt, 10 giải nhất, 10 giải nhì và 11 giải ba cho các thí sinh. Thanh Hóa tự hào có anh Nguyễn Công Huy, đến từ Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt giải nhất chung khảo hội thi. Ở vòng chung khảo, anh tiếp tục lựa chọn chủ đề “Những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV về vai trò của Nhân dân” để dự thi. “Mỗi giải thưởng là một dấu mốc, nhưng kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy được qua từng vòng thi mới là hành trang quý giá nhất với tôi”, anh Huy chia sẻ.

Xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để giành giải đặc biệt tại vòng chung khảo toàn quốc, Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự trực thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, phấn khởi cho biết: “Đây là hội thi lớn, thu hút nhiều báo cáo viên tài năng tham gia. Vì thế, tôi phải miệt mài nghiên cứu, trăn trở hoàn thiện từng nội dung chuyên đề “xây dựng Đảng văn minh - tư duy mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIV”. Theo Đại tá Trịnh Xuân Việt, xây dựng Đảng văn minh không phải là một mỹ từ mà phải thể hiện bằng hành động, để Đảng lãnh đạo bằng trí tuệ, dẫn dắt bằng đạo đức, vận hành bằng khoa học và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Xây dựng Đảng văn minh không thể dừng ở nghị quyết, mà phải sống trong hành động - từ người giảng viên trên bục giảng, đến người chiến sĩ. “66 năm trước, Bác Hồ nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, hôm nay trách nhiệm làm cho lời của Bác trở thành hiện thực thuộc về chính thế hệ chúng ta”, Đại tá Trịnh Xuân Việt nhấn mạnh.

Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã thành công tốt đẹp. Từ hội thi, hình ảnh một Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, năng động, đổi mới và không ngừng phát triển được lan tỏa, để lại những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu cả nước và thí sinh về tham dự hội thi.

Hội thi cũng đã tạo nên một hành trình lan tỏa rộng khắp trong cả nước - hành trình lan tỏa niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới. Từ mỗi phần thi, một câu chuyện, một thông điệp được truyền đi góp phần quan trọng biến những quyết tâm chính trị, những chỉ tiêu của nghị quyết thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Thu Vui