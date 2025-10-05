Hành trình của động lực và khát vọng (Bài cuối): Viết tiếp hành trình đổi mới, sáng tạo và phát triển

Những thông điệp và định hướng về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, như những đợt triều dâng trong tư tưởng, là tiếng trống lệnh vang vang thúc giục hành động.

Thi công dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại phường Hạc Thành. Ảnh: HT

Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột, chiến tranh diễn ra ở nhiều khu vực, phức tạp hơn, nguy cơ lan rộng; chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng ảnh hưởng mạnh đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nền kinh tế có độ mở lớn, trong đó có Việt Nam. Trong nước, kinh tế - xã hội phát triển chưa bền vững, còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiều điểm nghẽn, trở ngại chưa được tháo gỡ, giải quyết triệt để.

Trong tỉnh, dư địa phát triển theo chiều rộng ngày càng hạn hẹp; chất lượng, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực khoa học - công nghệ còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực miền núi còn thiếu và chưa đồng bộ; dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, là những yếu tố không thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh...

Cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính không đơn thuần là thay đổi về địa giới hay tổ chức cán bộ, mà sâu xa là thay đổi tư duy, nâng cao trình độ, trách nhiệm và đạo đức công vụ. Bước tiến thể chế quan trọng ấy đã góp phần nâng cao năng lực quản trị và tạo tiền đề quan trọng mở rộng không gian địa giới hành chính đồng nghĩa với việc mở ra nhiều dư địa phát triển, tạo đà bứt tốc đưa dân tộc vững bước vào kỷ nguyên vươn mình. Một điểm đột phá khác của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho cấp xã/phường nhằm xây dựng bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền cấp phường, xã vừa phải xây dựng kế hoạch, chương trình, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, vừa là cơ quan triển khai thực hiện, trực tiếp thực thi, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của địa phương vào cuộc sống...

Trước những dự báo với cả thời cơ và thách thức đan xen, để có thể tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, tỉnh cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, trọng tâm là các giải pháp về xây dựng và đảm bảo vận hành chính quyền phục vụ, “sát dân, gần dân, hành động vì dân”; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược...

Việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, bao gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung rà soát, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa, con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tạo nền tảng để tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa và thể thao của khu vực và cả nước. Những nỗ lực này sẽ góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh Thanh chuyển hóa từ “lượng” sang “chất”, từ chiều rộng sang chiều sâu.

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng với 11.115km2, trong đó khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có diện tích tự nhiên trên 8.000km2, chiếm trên 71% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, với đường biên giới dài 213,6km tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Đây là khu vực đất đai rộng lớn, địa bàn sinh sống của 7 dân tộc anh em gồm: Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú. Do đó, khu vực này có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh.

Sau 5 năm thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, vùng DTTS và miền núi đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, trường học, thủy lợi, chợ nông thôn, trạm y tế... được tăng cường đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS và miền núi được cải thiện rõ rệt; thu nhập bình quân năm 2024 đạt 47,151 triệu đồng/người, ước năm 2025 đạt 52,347 triệu đồng/người. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ người DTTS trong hệ thống chính trị và cán bộ làm công tác dân tộc ở các cấp, các ngành được quan tâm. Nhân dân các dân tộc đoàn kết, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Sự đồng thuận, lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước được tăng cường và mở rộng, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bà Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ: “Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa, tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi, vấn đề quan trọng và xuyên suốt là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. Tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, nhất là Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình Mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ...”.

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên đầu tư cho công tác giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của đồng bào dân tộc. Thực hiện nghiêm việc công khai hóa các chính sách, chương trình, dự án đầu tư để đồng bào biết và tham gia quản lý, giám sát.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực đối với đồng bào DTTS, phát huy nội lực, sự phấn đấu vươn lên của người dân. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục - đào tạo, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đồng bào, đặc biệt là thanh niên DTTS. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Nâng cao thời lượng, chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình bằng tiếng dân tộc. Tăng cường việc sưu tầm, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, đón đầu thời cơ, từng bước nhận diện “điểm nghẽn”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nêu cao ý chí, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để cùng nhau viết tiếp bài ca phát triển với những nhịp điệu mới, ấn tượng.

Thùy Dương - Hương Thảo