Hành trình của động lực và khát vọng (Bài 1): Chuyển động mạnh mẽ từ các trung tâm kinh tế động lực, trụ cột tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các trung tâm kinh tế động lực có sự chuyển động mạnh mẽ, các trụ cột tăng trưởng được kích hoạt hiệu quả, tạo xung lực thúc đẩy kinh tế - xã hội Thanh Hóa phát triển.

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Hoàng Đông

Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các khu công nghiệp (KCN) được xem là “đầu tàu” tăng trưởng, trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát triển công nghiệp với ổn định đời sống Nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường, yêu cầu các dự án (DA) tuân thủ nghiêm các quy định về đánh giá tác động môi trường, phát triển bền vững.

Nhờ đó, KKTNS và các KCN đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giai đoạn 2021-2025, KKTNS và các KCN thu hút được 97 DA, trong đó có 75 DA đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 22.376,85 tỷ đồng và 22 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 398,5 triệu USD; 83 lượt điều chỉnh tăng/giảm vốn với số vốn tăng 18.76,48 tỷ đồng và 173,11 triệu USD.

Lũy kế đến nay, KKTNS và các khu công nghiệp đã thu hút được 733 DA, gồm 658 DA đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 197.605 tỷ đồng (vốn thực hiện đạt khoảng 91.173 tỷ đồng) và 75 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.989 triệu USD (vốn thực hiện đạt khoảng 13.536 triệu USD). Trong đó, KKTNS thu hút được 311 DA đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 175.891 tỷ đồng (vốn thực hiện đạt 81.623 tỷ đồng) và 24 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 12.827 triệu USD (vốn thực hiện đạt 12.762 triệu USD). Các KCN đã thu hút được 347 DA đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 21.714 tỷ đồng (vốn thực hiện đạt 9.550 tỷ đồng) và 51 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.162 triệu USD (vốn thực hiện đạt 774 triệu USD). Đặc biệt, nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, uy tín trong và ngoài nước đã lựa chọn nơi đây làm “bến đỗ”, triển khai DA quy mô vốn lớn, công nghệ hiện đại.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại KKTNS và các khu công nghiệp đều đạt kết quả ấn tượng. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021-2025 đạt 1.229.121 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 18.088 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 125.789 tỷ đồng, chiếm 50 - 60% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; hơn 100 nghìn lao động, chủ yếu là người địa phương đã có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp hoạt động tại đây. Các KCN trên địa bàn cũng từng bước được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Một số KCN mới đã và đang được triển khai tạo dư địa lớn cho thu hút dòng vốn FDI, nhất là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 xây dựng KKTNS trở thành một trong những khu kinh tế ven biển hiện đại, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ logistics phát triển, hình thành hệ sinh thái công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư các dự án có quy mô vốn lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Các KCN trong tỉnh được quy hoạch và phát triển theo hướng chuyên ngành, xanh - thông minh - bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và chuyển đổi số, góp phần đưa Thanh Hóa từng bước trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực phía Bắc Tổ quốc.

Song song với KKTNS, các trung tâm kinh tế động lực khác cũng tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng và sản xuất. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 của các huyện, thị xã, thành phố thuộc 4 trung tâm kinh tế động lực đạt 13,63%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh (11,41%).

Hòa cùng nhịp điệu tăng trưởng, phát triển sôi động của các trung tâm kinh tế động lực là sự bứt phá mạnh mẽ của các trụ cột tăng trưởng.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân hằng năm 15,3%. Nhiều DA, cơ sở sản xuất công nghiệp mới đã hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả. Một số DA công nghiệp quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện như dây chuyền 4 Nhà máy xi măng Long Sơn; Nhà máy xi măng Đại Dương 2; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; CCN Ngọc Vũ; CCN Thọ Nguyên...

Nằm trong 6 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sản phẩm, dịch vụ du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bước đầu hình thành được một số sản phẩm du lịch cao cấp; sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng đã có được thị phần với sức hút riêng đối với du khách, từng bước đưa Thanh Hóa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn về du lịch của khu vực và cả nước. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa luôn nằm trong tốp đầu cả nước về lượng khách nội địa.

Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở phát triển tương đối đồng bộ, toàn diện, bao trùm, chuyên sâu. Ngành y tế Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật, làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, phức tạp. Nhiều kỹ thuật mà trước đây chỉ thực hiện được ở tuyến Trung ương, nhưng với y tế Thanh Hóa đã trở thành kỹ thuật thường quy. Một số bệnh viện đã được trang bị thiết bị y tế hiện đại có tích hợp trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.

TS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định: “Thời gian qua, ngành y tế Thanh Hóa không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hòa mình vào “dòng chảy” chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, tạo nên những bước tiến đáng kể, đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung, tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp đạt kết quả tích cực; đã hình thành một số chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ có thêm 531 sản phẩm OCOP được công nhận, đứng thứ 3 cả nước.

Phác thảo những trụ cột thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa không thể không nhắc đến hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông - nền tảng cơ sở vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng. Giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã thực hiện nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới gần 710km quốc lộ và đường tỉnh, kết nối các trung tâm kinh tế động lực, các vùng, miền và kết nối với các trục giao thông huyết mạch của cả nước. Ngoài các DA hạ tầng giao thông đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, Thanh Hóa đang tập trung thực hiện các DA giao thông trọng điểm, mang dáng vóc, hơi thở thời đại mới, mở ra không gian thông thoáng, dư địa phát triển mới như: DA đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, DA đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1A đi Cảng Nghi Sơn; DA cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây...

Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa từng bước khẳng định là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thùy - Hương

Bài 2: Cải thiện những “nốt trầm”, “bắt mạch” điểm nghẽn