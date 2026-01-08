Nga An phát triển chăn nuôi bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Đầu năm 2026, về xã Nga An, những trang trại xanh, hiện đại đang dần thay thế những chuồng trại nhỏ lẻ gây ô nhiễm trong khu dân cư. Với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, ngành chăn nuôi của xã Nga An không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

Khu trang trại của ông Hà Thịnh Hưng, thôn Nam Trung, xã Nga An luôn thực hiện nghiêm việc phòng dịch để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Xác định chăn nuôi là một trong những trụ cột kinh tế, xã Nga An đã quyết liệt chỉ đạo chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang các gia trại, trang trại tập trung để phát triển bền vững. Điểm cốt lõi trong thành công của Nga An chính là sự chuyển đổi tư duy từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi an toàn sinh học.

Một trong những mô hình điểm về chăn nuôi giá trị kinh tế cao, hiện đại, bền vững trên địa bàn xã Nga An là trang trại rộng 1,6ha của gia đình ông Hà Thịnh Hưng ở thôn Nam Trung. Đây là mô hình tiêu biểu của xã đã xây dựng được quy trình sản xuất khép kín, đạt tiêu chuẩn VietGAHP. Với 60 con lợn nái, gia đình ông Hưng đã chủ động được nguồn con giống để tái sản xuất. Cùng với đó, việc tiêm phòng vaccine định kỳ và áp dụng đệm lót sinh học đã giúp hạn chế tối đa dịch bệnh, tạo ra sản phẩm thịt sạch, an toàn cho thị trường. Ông Hưng, cho biết: “Từ năm 2012, khi xã Nga An (cũ) có chủ trương xây dựng các khu trang trại tập trung để hoàn thiện các tiêu chí NTM, gia đình tôi đã chủ động đăng ký, xin chủ trương tích tụ tập trung đất đai để xây dựng trang trại. Với nguồn đầu tư ban đầu khoảng 2 tỷ đồng, gia đình tôi đã tích tụ tổng diện tích trang trại là 1,5ha, xây dựng 2 khu sản xuất chăn nuôi và trồng trọt áp dụng công nghệ cao. Với hệ thống ao thoát, xử lý nước, hầm biogas và quy trình phòng dịch, kiểm dịch chặt chẽ, trang trại của gia đình vừa bảo đảm được giá trị kinh tế, vừa thân thiện với môi trường”.

Được biết, trang trại của gia đình ông Hà Thịnh Hưng đã giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường bằng việc xây dựng hoàn chỉnh các công trình để xử lý chất thải. Theo đó, chất thải từ khu chăn nuôi gia súc, gia cầm được xử lý triệt để qua hệ thống biogas và sử dụng chế phẩm sinh học để tạo thành nguồn phân bón hữu cơ phục vụ các diện tích trồng cây ăn quả và dưa vàng trong nhà lưới, giúp giảm chi phí đầu vào và tăng chất lượng nông sản sạch. Doanh thu bình quân của trang trại khoảng 4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng. Mô hình này không chỉ giúp gia đình ông Hưng có thu nhập cao mà còn là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, chăn nuôi an toàn sinh học để người dân địa phương và những vùng lân cận đến tham quan, học tập.

Để phát triển chăn nuôi bền vững, UBND xã Nga An luôn chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho người dân giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang chăn nuôi có kiểm soát, gia trại, trang trại. Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng liên kết, liên doanh và sản xuất theo chuỗi hàng hóa. Cùng với đó, xã cũng chú trọng công tác phối hợp mở các lớp tập huấn, phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương. Đồng thời, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để cải tạo đàn, tái đàn nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích trồng lúa và một số cây trồng khác kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây thức ăn chăn nuôi, đặc biệt chỉ đạo tốt việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch tiêm phòng của tỉnh, với tỷ lệ cao.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Nga An hiện có khoảng 110.000 con gia súc, gia cầm. Trong đó, đàn trâu, bò 363 con, đàn lợn 18.250 con, đàn dê 1.524 con; gia súc khác 3.142 con và hơn 85.000 con gia cầm. Đồng thời, trên địa bàn xã đã phát triển được 8 trang trại đạt chuẩn theo tiêu chí 2 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gồm 7 trang trại lợn và 1 trang trại gà.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nga An, cho biết: Để phát triển chăn nuôi bền vững, xã Nga An đã và đang thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi ra vùng chăn nuôi tập trung, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con Nhân dân trong khu dân cư. Và khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đưa chăn nuôi trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế chủ đạo của địa phương”.

Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2026–2030, xã Nga An tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và nguồn vốn để các hộ dân đầu tư công nghệ cao vào sản xuất; nhất là trong chăn nuôi. Sự định hướng này là hướng đi đúng đắn trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững. Những trang trại xanh đang hiện hữu tại Nga An hôm nay chính là minh chứng sống động cho sự đổi thay của một vùng quê năng động, quyết tâm làm giàu từ thế mạnh nông nghiệp của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hòa