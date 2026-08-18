Hàng Việt giữ thị trường bằng chất lượng

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng đa dạng, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn về thương hiệu, mẫu mã, giá cả và nguồn gốc hàng hóa. Điều đó vừa mở ra cơ hội, vừa tạo sức ép cạnh tranh đối với hàng Việt.

Nhiều mặt hàng rau, củ, quả trong nước được đưa vào hệ thống siêu thị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Một sản phẩm muốn giữ chân người mua không chỉ cần thương hiệu hay khuyến mại, mà phải bảo đảm chất lượng, an toàn, giá cả và nguồn cung ổn định. Tại Thanh Hóa, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp, HTX trong tỉnh đã từng bước vào hệ thống phân phối hiện đại, chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và uy tín.

Một trong những doanh nghiệp đang duy trì lượng hàng đáng kể tại hệ thống bán lẻ hiện đại là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần. Sản phẩm trứng sạch của doanh nghiệp hiện được tiêu thụ tại hệ thống Co.opmart Thanh Hóa và chuỗi WinMart+ trên địa bàn tỉnh với khoảng 30.000 quả mỗi tháng, chiếm hơn 30% tổng sản lượng trứng sản xuất và tiêu thụ của công ty.

Không chỉ có trứng, các sản phẩm rau ăn lá, rau, củ, quả của Hiền Nhuần cũng được đưa vào hai hệ thống phân phối này với sản lượng khoảng 20 tấn mỗi tháng. Việc duy trì đầu ra với số lượng tương đối lớn cho thấy sản phẩm địa phương hoàn toàn có khả năng cạnh tranh khi đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo bà Tống Thị Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần, để giữ được vị trí tại hệ thống siêu thị, doanh nghiệp xác định chất lượng phải được kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất. Bên cạnh bảo đảm an toàn và nguồn gốc, sản phẩm phải duy trì chất lượng đồng đều, đáp ứng quy cách hàng hóa và khả năng cung ứng ổn định.

Cùng với trứng, rau, củ, quả của Hiền Nhuần, dưa lưới của HTX dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Hoằng Đạt (xã Hoằng Hóa) cũng đang được tiêu thụ tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Chia sẻ về quá trình đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại, ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Hoằng Đạt cho biết yếu tố quan trọng trước tiên là chất lượng sản phẩm, cùng hệ thống hồ sơ pháp lý, kiểm nghiệm, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Nhờ đầu tư nhà lưới, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và đáp ứng các yêu cầu của đơn vị phân phối, sản phẩm của HTX hiện được tiêu thụ tại Co.opmart ở Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội; đồng thời dự kiến vào chuỗi WinMart+ tại Thanh Hóa. Mỗi tháng, HTX cung ứng khoảng 5 - 7 tấn rau, quả các loại.

Rõ ràng, việc đưa hàng vào siêu thị đang tạo động lực để doanh nghiệp nâng chuẩn sản xuất. Khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, sản phẩm phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác và khả năng cung ứng. Đây cũng là quá trình giúp hàng hóa địa phương từng bước chuyển từ sản xuất theo lợi thế sẵn có sang sản xuất theo nhu cầu và tiêu chuẩn của thị trường.

Anh Nguyễn Bá Tấn, Tổ trưởng Marketing Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa, cho biết: nhóm rau ăn lá của Thanh Hóa hiện chiếm khoảng 90% sản lượng; rau, củ khoảng 50%; trái cây khoảng 40% và riêng mặt hàng trứng chiếm 100%. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm đặc trưng như nước mắm, mắm Ba Làng, mắm Lê Gia... cũng đang được tiêu thụ tại đây. Các sản phẩm này có chất lượng tốt, được các đơn vị sản xuất duy trì ổn định nên nhận được sự đón nhận và đánh giá tích cực từ người tiêu dùng. Đây cũng là yếu tố giúp hàng hóa địa phương không chỉ có mặt trên kệ mà còn duy trì được sức mua.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện của hàng Thanh Hóa cũng phản ánh yêu cầu chung đối với hàng Việt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Người tiêu dùng hiện có thể dễ dàng so sánh sản phẩm trong nước với hàng ngoại nhập về giá, chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc. Vì vậy, xuất xứ Việt Nam có thể tạo thiện cảm ban đầu, nhưng để giữ chân khách hàng, điều quyết định vẫn là giá trị thực của sản phẩm.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm đạt chuẩn được tạo điều kiện tiếp cận thị trường, doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc sẽ có thêm động lực đầu tư cho sản xuất và thương hiệu.

Bài và ảnh: Chi Phạm