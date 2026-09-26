Quy định mới về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/10/2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, làm căn cứ tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi. Nghị định đồng thời quy định nhiều chính sách về điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục, phương tiện trợ giúp, phục hồi chức năng, thăm viếng và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Xem chi tiết Nghị định 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ tại đây.

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