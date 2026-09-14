New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.

Táo Envy cao cấp của T&G Global. (Ảnh: Supplied/T&G Global)

Giám đốc điều hành phụ trách sản phẩm táo của T&G, Shane Kingston, cho biết táo Joli quả lớn, vỏ đỏ, vị ngọt và mọng nước, hướng tới phân khúc người tiêu dùng coi trọng chất lượng và trải nghiệm thưởng thức.

Việc lựa chọn Việt Nam làm thị trường ra mắt Joli trên toàn cầu nằm trong chiến lược mở rộng xuất khẩu sang châu Á của T&G, đồng thời tạo cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm một giống táo cao cấp mới của New Zealand.

Joli được phát triển dựa trên kinh nghiệm lai tạo và thương mại hóa các giống táo của T&G tại New Zealand. Quá trình tạo ra một giống táo mới có thể kéo dài hơn một thập kỷ, từ lai tạo, thử nghiệm đến canh tác trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Theo T&G, thành công của một giống táo không chỉ tạo giá trị cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho người trồng, cộng đồng địa phương và nền kinh tế New Zealand.

T&G kỳ vọng Joli có thể tiếp nối thành công của giống táo cao cấp Envy. Theo số liệu mới nhất, doanh số Envy trên toàn cầu trong năm nay đã vượt 1 tỷ USD. Ông Kingston cho rằng Joli có tiềm năng trở thành giống táo tiếp theo mang về doanh thu 1 tỷ USD cho công ty.

Triển vọng này được củng cố xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng đối với phân khúc táo cao cấp. Trong khi tổng tiêu thụ táo toàn cầu chỉ tăng khiêm tốn, người tiêu dùng đang có xu hướng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những thương hiệu bảo đảm chất lượng và trải nghiệm ổn định. Thị trường táo cao cấp toàn cầu được dự báo tăng từ 13 tỷ USD năm 2025 lên 19 tỷ USD vào năm 2030.

Hiện Joli đã được trồng tại vùng Canterbury của New Zealand. T&G đang khuyến khích mở rộng canh tác sang các khu vực như Marlborough, với 273 ha đã được cấp phép trồng tại New Zealand. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng diện tích Joli lên 1.500 ha trên toàn cầu vào năm 2035./.

Theo TTXVN