Hàng trăm ha dứa bất ngờ nhiễm bệnh và chết trụi

Một số diện tích dứa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bất ngờ vàng lá, thối gốc và chết rụi chỉ trong thời gian ngắn, khiến người trồng “đứng ngồi không yên” vì nguy cơ mất trắng cả vụ.

Ông Vũ Văn Mẫn, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 10 Bắc Sơn kiểm tra diện tích dứa bị thiệt hại.

Ghi nhận tại phường Quang Trung, nhiều cánh đồng dứa xanh mướt rộng hàng trăm hecta đồng loạt ngả vàng. Cây dứa sau khi xuống giống ổn định, đang sinh trưởng tốt thì bất ngờ thối gốc, rụng lá và chết trụi.

Ông Lê Văn Cường, khu phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung cho biết, với diện tích 2ha trồng dứa, gia đình xuống giống từ cuối năm 2024, dự kiến đến tháng 5/2026 sẽ cho thu hoạch. Chi phí cày bừa, giống, phân bón... hết khoảng 300 triệu đồng. Vườn dứa đang sinh trưởng tốt thì bất ngờ lá ngả vàng, thối gốc. Không rõ do thời tiết mưa nhiều hay sương muối mà cả ruộng dứa chết hàng loạt, coi như mất trắng cả vụ.

Ông Vũ Văn Mẫn, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 10 Bắc Sơn cho biết: Tổ dân phố có hơn 300ha trồng dứa, là vùng trồng lớn nhất phường Quang Trung. Khoảng một tháng nay, dứa bắt đầu thối gốc và chết rải rác. Đến thời điểm này, diện tích bị thiệt hại đã lên đến 40%, phần còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu vàng lá, thối gốc.

Theo người dân trồng dứa, nhiều năm nay dứa không trồng theo mùa mà các hộ xuống giống luân phiên quanh năm. Những năm trước, dứa thường mắc bệnh nấm lá, song việc điều trị đơn giản, chỉ cần phun thuốc là xử lý được, tỷ lệ chết hằng năm không đáng kể. Khoảng hơn 1 tháng nay, sau những trận mưa kéo dài, dứa bị thối gốc và chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân.

Không chỉ xảy ra ở phường Quang Trung, tại xã Yên Phú, tình trạng dứa chết cũng xuất hiện từ khoảng trung tuần tháng 11/2025.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Thái xuống giống gần 4 vạn cây dứa. Khi dứa chuẩn bị ra quả, cây bỗng chuyển màu, thối gốc và chết dần. “Thời tiết năm nay mưa nhiều, ẩm ướt kéo dài khiến dứa nhiễm bệnh. Gia đình tôi thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền giống và công chăm sóc... Năm nay coi như mất trắng”, anh Thái nói.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, cho biết: “Toàn xã có hơn 600 ha trồng dứa. Năm nay, thời tiết kém thuận lợi, mưa ẩm kéo dài khiến nhiều diện tích trồng dứa bị thiệt hại. Địa phương đang tiến hành rà soát, thống kê cụ thể diện tích bị ảnh hưởng; đồng thời có biện pháp hướng dẫn để xử lý, phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại và ngăn bệnh lây lan”.

Tại xã Yên Phú, nhiều diện tích dứa cũng bị thối gốc và chết dần.

Dứa là cây trồng chủ lực, góp phần quan trọng vào giá trị sản xuất nông nghiệp của nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Việc cây dứa bị bệnh đã gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Được biết, cuối tháng 11/2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện kiểm tra sâu bệnh hại trên cây dứa tại một số khu vực thuộc địa bàn các xã: Yên Phú, Kiên Thọ và có công văn hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng, trừ bệnh thối nõn trên cây dứa.

Kết quả kiểm tra cho thấy, xuất hiện bệnh thối nõn dứa trên các giống Queen, Cayenne với các biểu hiện triệu chứng như lá non mất tính trương nước và cong, sau đó héo khô và có màu đỏ vàng hay nâu đồng. Lá gốc bị thối nhầy ướt, có mùi hôi khó chịu, cầm tay rút nhẹ bộ phận nõn rời ra rõ ràng. Chuẩn đoán bệnh thối nõn dứa do vi khuẩn Pseudomonas ananas và nấm Phytophthora spp gây ra.

Dự báo nguyên nhân là do việc sử dụng phân bón (phân chuồng) không qua xử lý kết hợp điều kiện thời tiết, khí hậu trong những tháng gần đây mưa nhiều, ẩm độ cao... thuận lợi cho bệnh thối nõn dứa phát sinh, phát triển và gây hại.

Để chủ động phòng, trừ bệnh thối nõn trên cây dứa tại các khu vực trồng dứa trên địa bàn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền cho người dân trồng dứa trên địa bàn biết các thông tin diễn biến tình hình về sâu bệnh hại trên cây dứa hiện nay để có biện pháp phòng, chống. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, phân loại các trà giai đoạn sinh trưởng, khuyến cáo nông dân bón đủ lượng phân, bón phân hợp lý, chăm sóc làm cỏ theo quy trình, giúp cho cây dứa sinh trưởng phát triển thuận lợi, tăng khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại trên cây dứa. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh, mức độ gây hại, phạm vi phân bố của các đối tượng sâu bệnh, nhất là bệnh thối nõn dứa để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo người dân biện pháp canh tác, như: Làm đất kỹ, xử lý đất trước khi gieo trồng; sử dụng phân bón (hữu cơ đã qua xử lý); giống chống chịu bệnh, chọn chồi khỏe, sạch bệnh. Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư sau khi thu hoạch. Luân canh với cây trồng khác như: cây lạc, đậu đỗ. Khi bệnh mới phát sinh, cần tiến hành phun phòng, trừ ngay bằng các loại hoạt chất như: Ningnanmycin, Cytosinpeptidemycin, Eugenol,...(nồng độ, liệu lượng theo khuyến cáo trên bao bì, nhãn mác). Đối với cây dứa bị nhiễm bệnh nặng cần nhổ bỏ tiêu hủy.

Việt Hương