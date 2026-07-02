Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam ngừng việc tập thể

Sáng 2/7, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam (đóng trên địa bàn xã Sao Vàng) đã ngừng việc tập thể để kiến nghị một số nội dung liên quan đến thu nhập và các chế độ phúc lợi.

Công nhân Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam ngừng việc đòi quyền lợi.

Theo thông tin từ Công đoàn xã Sao Vàng, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, đại diện chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của người lao động và tuyên truyền, giải thích các nội dung kiến nghị.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, công nhân đã ngừng tập trung và ra về, chờ doanh nghiệp xem xét, trả lời các kiến nghị.

Các ý kiến của người lao động chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, tiền làm thêm giờ, hỗ trợ xăng xe và chế độ bảo hiểm.

Qua rà soát ban đầu, các cơ quan chức năng nhận định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động tại Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam cơ bản bảo đảm theo quy định. Một số ý kiến cho rằng chế độ của công ty thấp hơn các doanh nghiệp khác trên địa bàn chủ yếu xuất phát từ việc người lao động so sánh thông tin. Trên thực tế, chính sách tại các doanh nghiệp cơ bản tương đồng.

Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam hiện có khoảng 700 công nhân lao động. Đến chiều 2/7, công nhân vẫn chưa trở lại làm việc và đang chờ thông báo chính thức của doanh nghiệp về các nội dung đã kiến nghị.

Thanh Huê