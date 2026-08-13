Phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt 50%. Đây là những mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh triển khai Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Phụ nữ xã Ba Đình hỗ trợ nhau cài đặt, sử dụng ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ hiểu Luật - Sống tự tin”. Ảnh: Lê Hà

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp; phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dưới 30%, mục tiêu này có thể được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp phấn đấu đạt 50%; trong số này, 90% được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực. Đối với những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

Để đạt các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ; bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác cán bộ nữ được gắn với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các chỉ tiêu về bình đẳng giới đối với công tác cán bộ nữ.

Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ hằng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phù hợp; đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ số và các nền tảng trực tuyến, tạo điều kiện cho cán bộ nữ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch và nữ lãnh đạo, quản lý nâng cao năng lực.

Một trong những nhiệm vụ được chú trọng là nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức nữ người dân tộc thiểu số, qua đó tăng tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời nghiên cứu thí điểm các mô hình, câu lạc bộ dành cho nữ cán bộ, công chức và nữ sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ, bảo đảm các tỷ lệ, chỉ tiêu đề ra.

Đối với các xã, phường, Kế hoạch yêu cầu gắn công tác cán bộ nữ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; đồng thời đưa các mục tiêu của Chương trình vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)