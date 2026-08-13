Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến

Dự thảo mục tiêu tổng quát Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở, giai đoạn 2025-2030” của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ đủ về số lượng, năng lực chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp, hiện đại, có khát vọng cống hiến; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tư duy đổi mới, kỹ năng quản trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo kế hoạch đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 15% - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên sử dụng hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh diễn ra chiều 13/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho rằng, việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải bảo đảm nghiêm túc, thực chất, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, phải xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống Nhân dịp kỷ niệm 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; xem xét kết nạp đảng viên.

Quốc Hương