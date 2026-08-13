Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nam Xuân

Chiều 13/8, xã Nam Xuân tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu tại ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Xã Nam Xuân có 5 bản, 1.284 hộ, 5.852 nhân khẩu với các dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống. Từ đầu năm đến nay, an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã luôn được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự, không xảy ra tai nạn giao thông và cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên địa bàn xã có nhiều mô hình điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ ngay từ cơ sở như: “Hương ước với an ninh, trật tự”, “Zalo an ninh - Kết nối lòng dân”, “Con nuôi Công an xã”... Qua đó, góp phần huy động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tiểu phẩm “Bình yên bản làng” tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí cho Công an xã được biểu diễn tại ngày hội.

Xã Nam Xuân đã được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Kết quả đó minh chứng cho vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của mỗi người dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Nam Xuân đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm, lấy thôn và khu dân cư làm địa bàn trọng điểm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu; mỗi gia đình phải là một điểm tựa bình yên; mỗi người dân phải là một chủ thể tích cực bảo vệ ANTT.

Cùng với đó, xã Nam Xuân cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ khu dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT phù hợp. Đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, các tổ chức đoàn thể và từ gia đình trong việc giữ gìn ANTT.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị xã Nam Xuân quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh; xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thật sự là “cánh tay nối dài” của Công an xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và bảo vệ người cung cấp thông tin.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao quà cho các đối tượng chính sách, quần chúng Nhân dân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; trao quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Tố Phương