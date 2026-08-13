Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Xây dựng

Sở Xây dựng phải tạo chuyển biến thực chất trong tăng trưởng ngành, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và tháo gỡ các điểm nghẽn về nhà ở xã hội, tái định cư, quy hoạch, đô thị và hạ tầng giao thông; kiên quyết khắc phục tình trạng tham mưu chung chung, đùn đẩy trách nhiệm. Đây là chỉ đạo của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng diễn ra chiều 13/8.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng đã báo cáo hoạt động của ngành trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài; công tác quy hoạch, đến công tác phát triển kết cấu hạ tầng; hoạt động quản lý thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng... Đồng thời, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cùng những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng báo cáo tình hình hoạt động của ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng trong thời gian qua, nhất là những chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh) và xử lý được 33/45 dự án tồn đọng, kéo dài do Sở Xây dựng chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra 8 nhóm vấn đề còn tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng và từng cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khẩn trương có giải pháp khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, không để kéo dài, tái diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Sở Xây dựng phải tạo được chuyển biến thực chất, rõ nét về tăng trưởng của ngành, về giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng giao thông. Những việc tồn đọng phải xử lý dứt điểm, không để kéo dài.

Toàn bộ nhiệm vụ từ nay đến cuối năm phải thực hiện theo đúng phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; kiên quyết chấm dứt việc tham mưu chung chung, đùn đẩy, không xác định rõ trách nhiệm.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phải tập trung cao nhất cho tăng trưởng của ngành xây dựng, xác định rõ nguồn tăng trưởng đến từng dự án, từng tháng; hằng tháng đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu được giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên toàn tỉnh. Xử lý dứt điểm đối với 12 dự án tồn đọng, kéo dài còn lại, giao cụ thể cho từng cá nhân phụ trách và xác định phương án xử lý cuối cùng cho từng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao Sở Xây dựng có các phương án bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án, không để thiếu vật liệu làm chậm tiến độ và giải ngân; tạo chuyển biến rõ về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và quản lý thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng quy hoạch và tham mưu định hướng phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vận tải và an toàn giao thông; siết chặt kỷ luật thực hiện nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; rà soát, xây dựng và trình lại toàn bộ nhiệm vụ 5 tháng cuối năm theo đúng phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị hôm nay, Giám đốc Sở Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ đã giao; tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện thực chất, tạo chuyển biến ngay trong những tháng cuối năm; góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về vật liệu xây dựng, mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư. Việc gì thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, việc gì vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không để kéo dài.

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