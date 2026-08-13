Đoàn Thanh niên UBND tỉnh triển khai hơn 50 chương trình tình nguyện với giá trị gần 2 tỷ đồng

Chiều 13/8, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tập huấn công tác tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ đoàn.

Hình ảnh hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ đoàn.

6 tháng năm 2026, bám sát chủ đề công tác năm 2026 “Năm xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, các cơ sở Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã phát động, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa.

Toàn Đoàn đã tổ chức, phối hợp triển khai hơn 50 chương trình tình nguyện với trị giá gần 2 tỷ đồng. Vận động hơn 1.500 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, trong đó công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đứng đầu toàn tỉnh.

Những tháng cuối năm 2026, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; trong đó tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn cấp trên; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trong “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ đoàn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tình hình mới.

Lê Phượng