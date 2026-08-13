Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra các đơn vị trên địa bàn biên giới

Ngày 13/8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Võ Quang Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang tham gia xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt; Nhà văn hóa thôn Lửa và một số đơn vị Quân đội trên địa bàn các xã Yên Nhân, Bát Mọt.

Đoàn công tác tặng quà cho các lực lượng thi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Tại công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ tham gia thi công công trình, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Võ Quang Thiện ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 762.

Đây là lực lượng được Bộ CHQS tỉnh điều động hỗ trợ Tổng Công ty 789, Bộ Quốc phòng thi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Với tinh thần trách nhiệm cao, từ ngày 5/8, Trung đoàn 762 đã huy động 129 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tham gia xây dựng. Các lực lượng đang nỗ lực tăng ca, tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành công trình, phục vụ năm học mới.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Võ Quang Thiện kiểm tra nơi ăn, ở của các chiến sĩ.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Trung đoàn 762 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty 789 và cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung lực lượng, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; đồng thời quan tâm bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp tham gia xây dựng công trình.

Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà văn hóa thôn Lửa, xã Yên Nhân do Bộ Quốc phòng đầu tư, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn công tác tặng quà Ban CHQS xã Yên Nhân, Chốt Dân quân thường trực Bát Mọt và Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Thăm, kiểm tra Ban CHQS xã Yên Nhân, Chốt Dân quân thường trực Bát Mọt và Đồn Biên phòng Bát Mọt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh, an toàn địa bàn trên tuyến biên giới.

Ngọc Lê (CTV)