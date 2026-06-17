Hàng nghìn du khách đến với thác Mây mỗi ngày

Nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dòng nước trong xanh và không khí mát mẻ quanh năm, thác Mây (xã Thạch Quảng) đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Thác Mây được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Sở hữu hệ thống thác nước nhiều tầng độc đáo, cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ cùng không gian rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, thác Mây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ mỗi dịp hè. Những ngày nắng nóng cao điểm, nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách muốn tìm kiếm một không gian nghỉ ngơi, giải nhiệt giữa núi rừng.

Chị Trần Thị Mỹ Duyên, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng nhất ở Thác Mây là không khí rất trong lành và thoáng mát. Đây là địa điểm thu hút rất nhiều du khách khu vực miền Bắc”.

Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên, khu vực xung quanh thác Mây còn hình thành hệ thống cơ sở du lịch trải nghiệm ven suối tại khu vực sông Ngang do người dân địa phương đầu tư khai thác. Tận dụng lợi thế dòng suối tự nhiên và cảnh quan xanh mát, nhiều hộ dân đã phát triển các dịch vụ tắm suối, ăn uống, nghỉ ngơi, lưu trú và trải nghiệm ngoài trời, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ trên dòng sông Ngang.

Sự phát triển của các cơ sở du lịch ven suối đã mang đến thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi đến với Thác Mây, đồng thời tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Anh Nguyễn Văn Doanh, chủ cơ sở vườn hoa Doanh Thu cho biết: “Năm ngoái, cao điểm vào ngày thứ bảy, chủ nhật, cơ sở chỉ đón khoảng 500 - 600 khách. Năm nay có ngày lên tới 1.000 khách, những ngày cuối tuần nắng đẹp có thể đạt 1.200 khách. Ngày thường chúng tôi bố trí khoảng 20 - 22 nhân viên, còn cuối tuần phải tăng lên khoảng 40 nhân viên để phục vụ du khách”.

Theo thống kê sơ bộ của địa phương, từ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến ngày 15/6, thác Mây đã đón hơn 90.000 lượt khách.

Từ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến ngày 15/6 thác Mây đã đón hơn 90.000 lượt khách.

Trước nhu cầu ngày càng lớn của du khách, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, địa phương đã hỗ trợ một số hộ dân phát triển mô hình homestay, du lịch cộng đồng; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch, kết nối tour tuyến và tăng cường các hoạt động hỗ trợ du khách.

Hương Quỳnh