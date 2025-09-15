Hè 2025, Khu du lịch Thác Mây đón 150 nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm

Theo thống kê, từ tháng 5/2025 đến nay, Khu du lịch thác Mây (xã Thạch Quảng) đón được 150 nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 18 tỷ đồng.

Thác Mây mang vẻ đẹp hoang sơ, với dòng thác trắng tinh khôi, mát lạnh luôn là điểm hẹn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Thác Mây hay còn gọi là thác “chín bậc tình yêu” nằm giữa cánh rừng nguyên sinh đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm. Thác có độ cao khoảng 100m, với 9 bậc gối lên nhau, tạo nên những con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng.

Đông đảo du khách tắm mát, tham quan tại Khu du lịch thác Mây.

Để đáp ứng nhu cầu du khách, những năm qua, một số hộ dân thôn Đăng Thượng (xã Thạch Quảng) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà cửa, phòng nghỉ, khuôn viên; đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm như diễn tấu cồng chiêng, các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mường, đưa khách đến tham quan trực tiếp các nghề thủ công truyền thống, dệt thổ cẩm. Hiện nay, tại thôn Đăng Thượng đã có khá đông các hộ đăng ký làm du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch phục vụ du khách.

Homestay tại Khu du lịch thác Mây.

Ngoài ra, xã cũng tích cực tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nguyễn Đạt