Hàng loạt nước Eu bất ngờ từ chối ủng hộ trừng phạt Nga

Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang yêu cầu được miễn trừ hoặc điều chỉnh một số nội dung trong gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, phản ánh những bất đồng ngày càng lớn trong nội khối về tác động kinh tế của các biện pháp này.

Các quốc gia thành viên EU ngày càng từ chối ủng hộ các đề xuất trừng phạt Nga của Brussels khi những đề xuất này đe dọa đến lợi ích kinh tế của họ. Ảnh: Getty.

Theo Financial Times, Hy Lạp, Pháp, Italy, Đức, Áo và Bồ Đào Nha đều đề nghị sửa đổi một số nội dung trong gói trừng phạt thứ 21 mà EU đang thảo luận.

Gói trừng phạt mới dự kiến nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính, tiền mã hóa, thương mại và thủy sản của Nga. Ngoài ra, đề xuất còn bao gồm việc cấm những công dân Nga từng phục vụ trong quân đội kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022 nhập cảnh vào EU.

Tuy nhiên, sau nhiều vòng đàm phán trong tuần qua, các nước thành viên vẫn chưa đạt được đồng thuận. Theo các nhà ngoại giao tham gia đàm phán, việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên, trong khi ngày càng nhiều chính phủ tỏ ra không sẵn sàng chấp nhận những tổn thất kinh tế để tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga.

Một số nhà ngoại giao châu Âu nhận định rằng sự đồng thuận về mặt chính trị đang suy giảm. Theo đó, các nước đều ủng hộ lập trường cứng rắn và thể hiện sự đoàn kết trong tuyên bố, nhưng khi các biện pháp cụ thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia thì lập trường đó dần thay đổi.

Hy Lạp được cho là từ chối ủng hộ gói trừng phạt nếu không được miễn trừ để các doanh nghiệp vận tải biển của nước này tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đến các quốc gia ngoài EU. Athens cho rằng lệnh cấm sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành vận tải biển của nước này. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Đức được cho là muốn loại bỏ đề xuất cấm nhập khẩu cá từ Nga nhằm bảo vệ ngành chế biến thủy sản trong nước.

Theo giới chức ngoại giao châu Âu, nếu ngày càng nhiều quốc gia yêu cầu miễn trừ hoặc tạo ngoại lệ, hiệu quả của các gói trừng phạt sẽ bị suy giảm đáng kể.

Kể từ năm 2022, EU đã thông qua 20 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, mức độ phản đối đối với gói trừng phạt thứ 21 hiện được đánh giá là lớn nhất kể từ khi chiến dịch trừng phạt bắt đầu, phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động đối với nền kinh tế của chính các nước thành viên.

Thúy Hà

Nguồn: RT