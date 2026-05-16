Hàn Quốc và Mỹ thiết lập chuỗi cung ứng chung cho hệ thống UAV

Hàn Quốc và Mỹ ngày vừa đạt thỏa thuận thành lập chuỗi cung ứng chung cho các hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái (drone). Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá đây là bước khởi đầu cho việc liên minh Hàn - Mỹ phát triển thành một “liên minh drone”.

Hàn Quốc và Mỹ nhất trí thiết lập chuỗi cung ứng chung cho máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái. Ảnh: General Atomics.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/5 cho biết đã ký thư bày tỏ ý định hợp tác về “hợp tác drone và chống drone, cũng như tham gia thị trường” tại trụ sở bộ ở Seoul. Lễ ký kết có sự tham gia của ông Jeon Jun-beom, Cục trưởng Cục Kế hoạch AI quốc phòng, và ông Patrick Mason, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách hợp tác xuất khẩu quốc phòng thuộc Lục quân Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên thống nhất ưu tiên đưa các sản phẩm do Hàn Quốc sản xuất vào “nền tảng giao dịch trực tuyến về drone và chống drone” mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến xây dựng trong năm nay. Điều này sẽ cho phép hai nước cùng mua sắm và vận hành sản phẩm của nhau, qua đó tăng khả năng tương thích và giảm chi phí logistics.

Ngoài ra, hai nước sẽ phối hợp tiêu chuẩn hóa các hệ thống drone và chống drone nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng tương thích trong tác chiến chung. Trong ngắn hạn, hai bên hướng tới áp dụng tiêu chuẩn chung cho pin của drone cỡ nhỏ, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thống nhất thông qua trao đổi thông tin và nghiên cứu chung. Một cơ chế tham vấn cấp làm việc sẽ được thành lập để duy trì hợp tác chặt chẽ.

Tổng giám đốc Cục hoạch định trí tuệ nhân tạo quốc phòng hàn Quốc, ông Jeon Joon-boem (trái) và ông Patrick Mason, Phó trợ lý Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ phụ trách xuất khẩu và hợp tác quốc phòng, tại lễ ký kết tuyên bố về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái tại Seoul. Ảnh: Yonhap.

Ông Patrick Mason cho biết, “Các đồng minh như Hàn Quốc có thể nhanh chóng đưa vào vận hành các hệ thống drone hiệu quả và có khả năng tương tác cao nếu vượt qua được các rào cản mua sắm hiện nay.”

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Won Jong-dae trước lễ ký cũng cho biết Seoul sẽ phối hợp với các bộ liên quan, bao gồm Bộ Công Thương và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông, để bảo đảm thiết lập một chuỗi cung ứng chung ổn định.

Thúy Hà

Nguồn: Yonhap