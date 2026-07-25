Hàn Quốc thúc đẩy tham vọng cường quốc AI toàn cầu

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo (AI) tại San Francisco (Mỹ), quy tụ lãnh đạo các công ty AI hàng đầu thế giới cùng nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy tham vọng đưa nước này trở thành một cường quốc AI toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh AI tại San Francisco (Mỹ) Ảnh: Nidivia

Phát biểu tại hội nghị ngày 24/7, Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc sẽ cùng các tập đoàn công nghệ quốc tế mở ra một kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo, đồng thời phát huy “hệ sinh thái AI năng động” của Hàn Quốc để mở rộng thị trường ứng dụng AI trong cả lĩnh vực công nghiệp và đời sống.

Nhân dịp này, Tổng thống Lee đã công bố “Tuyên bố AI San Francisco”, văn kiện định hướng tham vọng của Hàn Quốc trong việc tăng cường hợp tác công nghệ AI với Mỹ. Ông Lee nhấn mạnh: “Tôi muốn đưa ra tầm nhìn về tương lai của AI và kêu gọi hợp tác toàn cầu để hiện thực hóa tầm nhìn đó”.

Chiến lược đưa Hàn Quốc trở thành một mắt xích trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu được triển khai trong bối cảnh nhu cầu về chip và hạ tầng điện toán phục vụ AI đang tăng nhanh hơn khả năng cung ứng, buộc các tập đoàn công nghệ phải mở rộng hợp tác với những doanh nghiệp dẫn đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và chip nhớ.

Theo giới chức Hàn Quốc, hội nghị thu hút khoảng 150 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia nghiên cứu và nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI.

Đáng chú ý, bên lề hội nghị, Nvidia và SK Group đã công bố sáng kiến hợp tác có quy mô hơn 500 tỷ USD, tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn và công nghệ bộ nhớ thế hệ mới.

Theo thỏa thuận, SK Telecom sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 2 gigawatt, sử dụng chip Vera Rubin của Nvidia cùng chip nhớ băng thông cao HBM4 do SK Hynix sản xuất. Dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh AI, Hàn Quốc đã phác thảo tầm nhìn tương lai về trí tuệ nhân tạo với NVIDIA và các đối tác. Ảnh: Nvidia.

Theo kế hoạch, ngày 26/7, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tham dự cuộc gặp tại Thung lũng Silicon giữa Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS), quỹ hưu trí lớn thứ ba thế giới với các quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ, nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc.

Chuỗi hoạt động này cho thấy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee trong việc thu hút nguồn vốn quốc tế và các đối tác công nghệ hàng đầu để hiện thực hóa chiến lược AI quốc gia.

Tháng trước, ông Lee cũng đã công bố ba dự án quy mô lớn do nhà nước dẫn dắt, với sự tham gia của Samsung Electronics và SK Hynix, nhằm xây dựng các cụm sản xuất bán dẫn, hệ sinh thái AI vật lý và các trung tâm dữ liệu AI. Tổng vốn đầu tư cho chiến lược công nghiệp này vượt 576 tỷ USD, được đánh giá là một trong những chương trình phát triển AI tham vọng nhất thế giới hiện nay.

Thúy Hà

Nguồn: Nikkei Asia