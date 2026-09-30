Lãnh đạo Saudi Arabia, UAE thảo luận tình hình Yemen và khu vực

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 29/9 đã gặp Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan tại Riyadh, trong bối cảnh tình hình Yemen tiếp tục căng thẳng và các nước trong khu vực tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng.

Theo các nguồn tin khu vực, cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương và những diễn biến mới tại khu vực, trong đó tình hình Yemen là một trong những vấn đề được quan tâm. Hai bên tiến hành cuộc gặp trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục các hoạt động quân sự và Saudi Arabia phải đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

Động thái trên diễn ra khi Saudi Arabia và UAE có những nỗ lực tăng cường phối hợp trước những diễn biến an ninh phức tạp tại khu vực. Hai nước từng phối hợp chặt chẽ trong chiến dịch quân sự tại Yemen, song những bất đồng liên quan các lực lượng và lợi ích tại Yemen thời gian qua đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Riyadh và Abu Dhabi.

Trong khi đó, tình hình tại Yemen tiếp tục căng thẳng. Theo người phát ngôn các lực lượng vũ trang Yemen, trong chiến dịch mới nhất, các lực lượng thuộc Chính phủ Yemen đã tiến hành 414 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, phía Yemen chưa công bố cụ thể các địa điểm mục tiêu và mức độ thiệt hại.

Liên quan tình hình an ninh khu vực, Pakistan cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của Houthi. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif khẳng định Islamabad sẽ bảo vệ Saudi Arabia bằng mọi biện pháp cần thiết, song chưa nêu cụ thể hình thức hỗ trợ quân sự.

Trước đó, ngày 25/9, các quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Riyadh để thảo luận các biện pháp ứng phó với những mối đe dọa an ninh, trong đó có các cuộc tấn công của Houthi. Ba nước đang tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Các động thái trên diễn ra sau khi Saudi Arabia và Pakistan ký Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một trong hai nước được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả hai bên. Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng giữa Riyadh và Islamabad trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Minh Phương