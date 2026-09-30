Italy và CH Séc tăng cường hợp tác chiến lược

Italy và Cộng hòa Séc đã trao đổi Kế hoạch hành động về hợp tác chiến lược và song phương giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu.

Phát biểu tại Praha sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš, Thủ tướng Italy Giorgia Melon cho biết hai nước sẽ thúc đẩy đầu tư song phương, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và tăng cường quan hệ giữa người dân hai nước. Năng lượng được xác định là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng, trong đó hai bên quan tâm đến đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng bền vững và hợp tác về điện hạt nhân thế hệ mới. Cộng hòa Séc đang phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), trong khi Italy đang nối lại tiến trình phát triển điện hạt nhân.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hướng tới xây dựng các quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn và chuỗi cung ứng an toàn, có khả năng chống chịu tốt hơn. Ngoài ra, Italy và Cộng hòa Séc dự kiến phối hợp đưa ra các đề xuất tại EU nhằm giảm sức ép chi phí năng lượng và điều chỉnh một số quy định về thị trường carbon. Các đề xuất bao gồm sử dụng cơ chế dự trữ ổn định thị trường để hạn chế biến động giá hạn ngạch phát thải và xem xét trì hoãn việc triển khai hệ thống ETS2.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về khả năng cạnh tranh của EU, ngân sách dài hạn, vấn đề di cư và tình hình quốc tế, trong đó có Ukraine và Trung Đông. Chính phủ Cộng hòa Séc cho biết chương trình nghị sự cuộc gặp tập trung vào việc triển khai Kế hoạch hành động 2026-2030, năng lực cạnh tranh của EU, chuẩn bị khung tài chính dài hạn của liên minh và các vấn đề an ninh châu Âu.

Về văn hóa, hai nước nhất trí triển khai Năm Văn hóa Italy - Cộng hòa Séc 2027-2028 và tổ chức một triển lãm chung về Pompeii và Herculaneum vào năm 2028. Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Minh Phương