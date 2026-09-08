Hàn Quốc tham vấn IAEA về cơ chế giám sát tàu ngầm hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa cho biết Hàn Quốc đã chính thức thông báo với cơ quan này về ý định tham vấn liên quan cơ chế giám sát đối với chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Seoul thúc đẩy kế hoạch sở hữu loại tàu ngầm này nhằm tăng cường năng lực răn đe trên biển.

Hàn Quốc chính thức thông báo với IAEA về ý định tham vấn liên quan cơ chế giám sát đối với chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA ở Vienna (Áo), ngày 7/9, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết Hàn Quốc đã thông báo với Ban Thư ký cơ quan này về ý định tiến hành tham vấn để xây dựng một thỏa thuận theo Điều 14 của Thỏa thuận thanh sát toàn diện giữa Seoul và IAEA.

Theo Điều 14, một quốc gia có thể sử dụng vật liệu hạt nhân cho các mục đích quân sự không bị cấm, với điều kiện đạt được cơ chế thỏa thuận phù hợp với IAEA. Quy định này được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân triển khai tàu chiến sử dụng năng lượng hạt nhân mà không vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Grossi cho biết Seoul đã tái khẳng định cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Thỏa thuận thanh sát toàn diện và Nghị định thư bổ sung, đồng thời cung cấp cho IAEA những bản khai liên quan. Người đứng đầu IAEA bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tham vấn trên tinh thần minh bạch.

Được biết, Hàn Quốc hiện đang đàm phán với Mỹ về thỏa thuận chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Hai bên đã thành lập nhóm công tác liên ngành với sự tham gia của các cơ quan ngoại giao, quốc phòng và năng lượng để đẩy nhanh các cuộc đàm phán. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy các thỏa thuận đạt được sau hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Mỹ Donald Trump vào tháng 8 và tháng 10 năm ngoái.

Hàn Quốc hiện đặt mục tiêu hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào giữa những năm 2030 và đưa vào biên chế Hải quân vào cuối thập niên này.

Ngọc Liên

Nguồn: Korea Times/Arirang.