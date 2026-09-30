Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ nổ mìn tại DMZ

Triều Tiên ngày 30/9 bác bỏ đánh giá của Hàn Quốc cho rằng các vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tuần trước nhiều khả năng do mìn do Triều Tiên cài đặt, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng vào lực lượng Triều Tiên đang thực hiện các hoạt động củng cố biên giới.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho rằng kết luận của quân đội Hàn Quốc là vô căn cứ và cáo buộc Seoul tạo dựng “bằng chứng vật chất” để biện minh cho các hành động gây căng thẳng nhằm vào Bình Nhưỡng. Bà khẳng định binh sĩ Triều Tiên chưa từng vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL) và gọi các cáo buộc của Hàn Quốc là một “trò hề”.

Bà Kim đồng thời cảnh báo nếu quân đội Hàn Quốc sử dụng đạn thật nhằm vào binh sĩ Triều Tiên, các đơn vị biên phòng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc”. Bà cho biết Bình Nhưỡng cũng sẽ tăng cường các phương tiện tác chiến đáp trả tại khu vực đối diện DMZ.

Trước đó, ngày 28/9, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ phối hợp với Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) cho thấy mìn của Triều Tiên “rất có khả năng” là nguyên nhân các vụ nổ ngày 21/9 tại DMZ, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Ngày 29/9, các nhà điều tra phát hiện thêm một quả mìn chống bộ binh bằng nhựa do Triều Tiên sản xuất gần hiện trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul cho rằng các quả mìn có thể được đặt trong quá trình Triều Tiên củng cố khu vực biên giới gần MDL và tuyên bố Seoul sẽ có “các biện pháp tương ứng” nếu trách nhiệm của Bình Nhưỡng được xác nhận. Hàn Quốc và UNC hiện tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường các hoạt động củng cố biên giới, trong đó có triển khai mìn và xây dựng rào chắn chống tăng. Quan hệ liên Triều đã xấu đi trong những năm gần đây, sau khi Bình Nhưỡng xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” và thay đổi chính sách đối với Seoul.

Minh Phương