Hàn Quốc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Gori-2 giữa bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu căng thẳng

Công ty Điện lực Thủy điện và Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) thông báo lò phản ứng Gori-2 tại Nhà máy điện hạt nhân Gori, thành phố Busan, đã chính thức đi vào vận hành trở lại từ ngày 4/4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Đây là động thái nhằm củng cố nguồn cung điện trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh và căng thẳng tại Trung Đông đe dọa nhập khẩu nhiên liệu.

Hàn Quốc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Gori-2. Ảnh: Seoul Economic Daily.

Gori-2 là một trong những lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất Hàn Quốc, bắt đầu vận hành thương mại từ tháng 4/1983. Với công suất đáng kể, lò phản ứng này từng đóng vai trò trụ cột trong hệ thống cung cấp điện quốc gia, đặc biệt ở khu vực đông nam đất nước.

Theo KHNP, sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã cấp phép vận hành trở lại từ tháng 11/2025. Việc tái khởi động Gori-2 không chỉ bổ sung công suất điện quan trọng cho hệ thống lưới điện quốc gia, mà còn giúp giảm áp lực nhập khẩu than và khí tự nhiên, góp phần hạn chế tác động của biến động giá năng lượng trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với rủi ro thiếu hụt năng lượng và tăng giá phân bón do căng thẳng Trung Đông, Gori-2 trở thành “lá chắn” quan trọng, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt trong nước. Lò phản ứng này cũng hỗ trợ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và góp phần giảm phát thải carbon, phù hợp với mục tiêu năng lượng xanh của chính phủ Hàn Quốc.

Nhà máy điện hạt nhân Gori, thành phố Busan, đã chính thức đi vào vận hành trở lại từ ngày 4/4. Ảnh: The Korea Herald.

Chuyên gia năng lượng nhận định, việc đưa Gori-2 trở lại vận hành còn mở ra cơ hội để Hàn Quốc tích hợp các cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý vận hành lò hạt nhân, đồng thời củng cố nền tảng cho các kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân trong tương lai.

Có thể thấy, việc tái khởi động Gori-2 không chỉ là bước đi chiến lược về mặt kỹ thuật, mà còn là giải pháp chủ chốt giúp Hàn Quốc ứng phó với các biến động năng lượng toàn cầu, bảo đảm an ninh điện và duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Thu Uyên

Nguồn: The Korea Time