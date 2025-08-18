Hàn Quốc nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ

Hãng tin Yonhap ngày 18/8 dẫn một số nguồn tin cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ cử một nhóm đặc phái viên sang Trung Quốc vào đầu tuần tới, trong bối cảnh ông chuẩn bị có các chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo các nguồn thạo tin, đoàn đặc phái viên có thể bao gồm cựu Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug, các nghị sỹ đảng Dân chủ cầm quyền Kim Tae Nyeon và Park Jeung, cùng ông Roh Jae Hun - con trai của cố Tổng thống Roh Tae Woo.

Một quan chức trong đảng cầm quyền cho biết việc ấn định ngày khởi hành vẫn đang được thảo luận, song nhiều khả năng kế hoạch sẽ được lựa chọn phù hợp với dịp kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc (24/8/1992-24/8/2025).

Nếu được thực hiện, chuyến thăm của nhóm đặc phái viên tới Trung Quốc sẽ diễn ra đồng thời với chuyến công du của Tổng thống Lee đến Tokyo trong hai ngày 23-24/8 và tiếp đó là Washington.

Tại 2 điểm dừng chân, ông Lee dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Lee Jae Myung đã luôn nỗ lực thực thi chính sách đối ngoại cân bằng với các nước lớn.

Một số nguồn tin cho biết Seoul đang tích cực đàm phán với Bắc Kinh về cuộc gặp giữa đoàn đặc phái viên với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và chuyển thư riêng của Tổng thống Lee gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ song phương và mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 năm nay./.

Theo TTXVN